Ferlin Fuentes responde si está obsesionado con Juan Carlos Rojas y con Saprissa

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, y el periodista Ferlin Fuentes tuvieron este jueves un intercambio bastante pesado en la red social X (antes conocida como Twitter), en la que el dirigente se le fue al cuerpo al comunicador con varios mensajes.

El origen del cruce entre Rojas y Fuentes

Todo inició por un tuit que publicó Fuentes, una foto en la que sale Rojas con una maleta en el aeropuerto Juan Santamaría y la frase: “La afición solo quería que dejara la presidencia del Saprissa“.

El presi morado le respondió con un mensaje poco común en su forma de ser en redes, con un tono sarcástico, irónico y directo: “Otro día más viviendo en la cabeza de Ferlin sin pagar alquiler #ObsesiónNivelLeyenda”.

LEA MÁS: Este es el mensaje de Juan Carlos Rojas a la afición del Saprissa tras conocerse su salida del club

Juan Carlos Rojas tuvo un cruce intenso con Ferlin Fuentes en X. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Otro día más viviendo en la cabeza de Ferlin sin pagar alquiler 😂 #ObsesiónNivelLeyenda https://t.co/YstLIPmb6Z — Juan Carlos Rojas (@presimorado) October 23, 2025

A partir de eso se generaron varios otros mensajes en los que Rojas hasta le dijo: “Aquí está la foto, especial para Ferlin con los 10 (títulos) de diferencia. Para que la imprima y la guarde“, en alusión a las copas de ventaja entre el Monstruo y Alajuelense, equipo al que sigue Fuentes.

LEA MÁS: ¿Deja un legado o una deuda? Así evalúan la era de Juan Carlos Rojas en Saprissa

Ferlin Fuentes responde: “Rojas está más relajado porque ya se va”

Para ir más allá hablamos con Ferlin Fuentes sobre lo que le mandó a decirle el dirigente y haciéndole las preguntas puntuales. ¿Está obsesionado con Rojas?, ¿Guardará la foto? ¿Cómo se quebró su relación?

¿Le sorprende ver qué Juan Carlos Rojas reaccionará así este jueves, cuando antes usted ha asegurado que ni siquiera le responde mensajes?

Yo lo entiendo porque ahora está más tranquilo, solo le quedan dos meses en la presidencia de Saprissa, hay una transición y su papel ya empieza a cambiar, ya no es ese personaje tan serio que debe guardar composturas, va saliendo y está más relajado.

Saprissa publicó el comunicado de la salida de Juan Carlos después de perder un clásico porque sabía que yo iba a publicar la nota, cuatro horas antes yo tenía la conversación con Allan Kelso, quien le compró las acciones a Juan Carlos Rojas y ellos sabían que yo iba a publicar. Puedo decir que posiblemente lo llevamos a hablar de este tema en un pésimo momento.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas niega que su salida de la presidencia de Saprissa sea por presiones internas

Ferlin Fuentes asegura que Juan Carlos Rojas deja Saprissa presionado por sus publicaciones.

La ruptura entre Ferlin Fuentes y Juan Carlos Rojas

¿Qué pasó en la relación entre Fuentes y Rojas que tienen ya varios años tirándose durísimo en redes sociales?

La relación con Juan Carlos Rojas hasta abril de este año era cordial, yo le escribía y me respondía y a veces lo hacía por el departamento de prensa. Cuando empecé a tocar los temas económicos de Saprissa las cosas cambiaron, al inicio fue cortante, después que empecé a publicar temas que no le convenían que se supieran, un día me bloqueó de su WhatsApp. Las cosas con él se quebraron cuando me llamó mentiroso por temas que no le gustaban, pero en el fondo él sabía no era mentira.

En el momento que el juega con mi credibilidad como profesional, simplemente es una persona que no merece el respeto que quizás uno pueda darle, porque usted respeta a quien lo respeta. Si yo me equivoco como profesional él sabe cuál es el procedimiento.

Juan Carlos Rojas a mí me llevó a la Sala Cuarta en una ocasión cuando estando en La Nación no quisimos darle un derecho de respuesta al valorar lo que quería Saprissa y al final tomamos la decisión que no estábamos equivocados y al llevar el caso a la Sala Constitucional, esta le da la razón al periódico La Nación, desde ahí se marcaron diferencias.

LEA MÁS: Estos son los principales logros y deudas de Juan Carlos Rojas durante 14 años al frente de Saprissa

El saprisismo lo disfrutará más como influencer. Así no hay riesgos financieros. https://t.co/O3oqLOsYLN — Ferlin Fuentes (@ferlin_fuentes) October 23, 2025

“Mi obsesión era demostrarle al saprissismo la verdad”

¿Está Ferlin obsesionado con Rojas como lo dice el presidente?

Mi obsesión fue poder demostrarle al saprissismo que tenían un presidente que no les dijo la verdad, esa era mi obsesión, poder decirles que el señor dice que están bien económicamente, ‘estos son los números’.

Gustavo Chinchilla, exgerente general, le dijo a La Teja y a Teletica.com en su momento que los fichajes foráneos no jugaban porque tenían un par de inconvenientes del estado, es cierto, pero le dijimos cuáles eran esos inconvenientes: deuda con la Caja y Tributación que juntos sumaban más de 230 millones de colones.

Mi obsesión no es con Juan Carlos Rojas, sino que no le mientan al aficionado y sobre todo limpiar mi nombre, porque dijo que no tengo credibilidad y todo lo que ha pasado, demuestra que no mentí en una sola publicación del tema.

“Claro que voy a imprimir la foto, será un recuerdo periodístico”

Aquí está la foto, especial para Ferlin con los 10🏆 de diferencia. Para que la imprima y la guarde pic.twitter.com/cuTKpMprny — Juan Carlos Rojas (@presimorado) October 23, 2025

¿Va a imprimir la foto y guardarla como le dijo Rojas?

Claro que la voy a imprimir y claro que la voy a guardar, porque primero será un recuerdo periodístico. No me gusta hablar de mí mismo, pero sí lo haré porque en unos años más adelante me voy a acordar de que un presidente del Saprissa terminó saliendo del club por una serie de reportajes míos. Igual tengo una foto de Rodolfo Villalobos.

Cuando tenga 70 años y alguno de mis nietos estudie periodismo, le voy contar a que salieron de su puesto por una serie de reportajes míos, claro que la voy a guardar como recuerdo y les diré, por esto hay que hacer periodismo.

Rojas y otros aficionados de Saprissa aseguran que usted le saca esas cosas al club por manudo y que por eso pierde credibilidad. ¿Qué opina de eso?

Eso es un tema con el que me ha tocado lidiar, para la vieja guardia de este país decirle al aficionado que te lee, ve o escucha, es un pecado decirle al aficionado a qué equipo seguís, pero yo creo que hay que decirle de qué equipo sos, no tiene nada de malo, pero el ejercicio periodísitico me exige que si voy a hablar de Saprissa, la Liga, Heredia o cualquiera tengo que decir la verdad. Eso me ha provocado inconvenientes con la afición y periodistas que no comparten mi manera de ver las cosas.

A Raúl Pinto en su momento lo estafó otro dirigente y el tema lo di a conocer yo, no vamos muy largo, todo el tema de los jugadores en Alajuelense y su fiesta, salió por mí. Si yo me baso en que soy liguista y ya, pues también he sacado temas polémicos de la Liga, como los estados financieros de la Liga en el 2017.