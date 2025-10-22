Juan Carlos Rojas niega que su salida de la presidencia de Saprissa sea por presiones internas

Juan Carlos rojas negó presiones internas para dejar el puesto de presidente en Saprissa. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Este martes Saprissa vivió un día movido con el anuncio de la salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del Monstruo.

El Moradito fue muchas veces cuestionado por un gran sector de la afición y comunicadores debido a sus fichajes o por no contratar a ciertos jugadores que la afición quería ver vestidos de morado, por temas financieros en el club o por resultados deportivos, en especial en el apartado internacional.

Juan Carlos Rojas dejará la presidencia del Saprissa en diciembre. (Rafael Pacheco Granados)

Pese a dichas críticas, el aún presidente tibaseño, negó que su salida haya sido debido a presiones dentro de la institución para que cediera su poder en el club.

LEA MÁS: Estos son los principales logros y deudas de Juan Carlos Rojas durante 14 años al frente de Saprissa

“Se debe ser responsable en la comunicación, no es solo decir lo que me da la gana, sino de una manera responsable con la institución, ahora me sentiré más libre de opinar, dejando la presidencia. Entonces de forma transparente y con la verdad, es absolutamente falso que hubo cualquier tipo de presión, al contrario, con este tema, incluso de la venta de acciones, me pidieron que me quedara, pese a venderlas, todo el tiempo que quisiera. Durante todo este tiempo de presidencia siempre tuve el absoluto respaldo de continuar en la presidencia”, expresó en el programa 120 Minutos en Radio Monumental.

“Más allá de las críticas de la afición o medios o lo que sea, es a lo externo, a lo interno no hubo ninguna presión, y la decisión de quedarme hasta diciembre fue absolutamente mía, pese a que querían que continuara, pero ya era el momento”, agregó Rojas en el espacio.

LEA MÁS: Salida de Juan Carlos Rojas del Saprissa abre debate sobre el futuro de un ídolo

Con Juan Carlos en el mandato, los tibaseños lograron una histórica ventaja sobre sus máximos contricantes en cuanto a títulos, al alcanzar los 40 cetros, sobre 31 de Herediano y 30 de los manudos, aún quedando pendiente el del presente certamen nacional en el que el Monstruo es segundo en la tabla, un punto por debajo de Alajuelense.