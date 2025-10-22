Salida de Juan Carlos Rojas del Saprissa abre debate sobre el futuro de un ídolo

Jeaustin Campos y Juan Carlos Rojas están enemistados desde el 2023. (Rafael Pacheco Granados)

La salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del Saprissa generó muchas dudas y preguntas entre los aficionados. Una de ellas fue lanzada en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter) por el periodista Carlos Serrano.

El comunicador de Repretel planteó una inquietud que muchos se habrán formulado: sin el Moradito en el Monstruo, ¿es posible el regreso de Jeaustin Campos al banquillo?

“Cuando Juan Carlos Rojas deje la presidencia del Saprissa, seguirán los puentes quemados con Jeaustin Campos?“, publicó Serrano.

Haciendo alusión a la frase que había dicho en su momento Rojas sobre el entrenador e ídolo morado.

Tras la salida de Campos en marzo del 2023, se han dicho muchas cosas de parte y parte, al punto que el presi morado dijo hace un tiempo que los “puentes con el técnico están quemados” y que mientras él fuera presidente, este no volvería.

Jeaustin y Lonis también han tenido problemas

Sin Rojas en el medio, entonces surge la duda si podría volver Jeaustin, pero hay una traba que podría darse en el horizonte y es que el encargado de la parte deportiva en la S es Erick Lonis, otra figura con la que el DT también ha tenido serios problemas en el pasado.

Erick Lonis también ha tenido problemas con Jeaustin Campos. (Jose Cordero)

En el 2018 Campos demandó a Lonis por amenazas y unos audios que trascendieron del exportero insultando a Jeaustin se hicieron virales en su momento, aunque en el 2019 ambos tuvieron una conciliación y el tema no pasó a más.