Histórico seleccionado nacional le lanzó un duro filazo a Kendall Waston en media transmisión

Un querido y recordado exseleccionado nacional, Pastor Fernández, sorprendió este domingo con una fuerte opinión durante la transmisión del partido Saprissa-Puntarenas FC en Canal 7.

Resulta que en medio partido, Gustavo López y Christian Sandoval le hicieron algunos elogios a Kendall Waston, defensor morado, por su estilo de juego, algo normal por las condiciones del zaguero, una de las principales figuras tibaseñas.

Kendall Waston es un futbolista conocido por su potencia física y fuerza.

Lo que llamó la atención es que al ratito Tavo leyó un mensaje al aire enviándole un saludo al exjugador Cartaginés, Alajuelense y San Carlos, pero fue más allá al decir que el atacante no estaba de acuerdo con ellos.

López indicó que para Fernández, la Torre es un jugador que hace muchas faltas, que se pasa de rudo y que abusa mucho de eso, por lo que no le gusta tanto.

El gol más importante de Costa Rica

Los comentaristas respetaron la opinión del exseleccionado, pero en su lugar se pusieron a recordar más bien un poco de su trayectoria y Sandoval lo destacó como el anotador del gol más importante en la historia de Costa Rica, el que clasificó a la Sele al mundial de Italia 90.

Pastor Fernández aseguró que no le gusta el estilo de juego de Kendall Waston en Saprissa.

Para Sando, aquel tanto marcó un antes y un después en la historia futbolística tica, pues fue la primera vez que Costa Rica clasificó a un mundial de fútbol.