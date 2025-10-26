Erick Lonis despejó las dudas: así está la situación con Warren Madrigal y Saprissa

El futuro de Warren Madrigal en Saprissa ha generado muchas dudas.

Este domingo, luego del encuentro entre los morados y Puntarenas FC, Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del cuadro tibaseño confirmó que a Madrigal se le vence en contrato en junio del 2026.

Por ese motivo, el jugador podría negociar con cualquier equipo a partir de enero, cuando esté a seis meses de finalizar su ligamen en Tibás.

¿Renovará con el Sapri?

“Hemos tenido conversaciones permanentes con con su agente, con Ricardo Cabañas. En principio, de las ofertas que estuvieron el año pasado, algunas se mantienen.

Erick Lonis, del Saprissa confirmó que el contrato de Warren Madrigal vence en junio del 2026.

“Íbamos a esperar, lo que se esperaba era que él regresara, que volviera a su nivel y ver si se reactivaban las negociaciones que se dejaron en ‘stand by’ (en espera), por la por la lesión que sufrió”, comentó Erick Lonis.

Recordemos que Madrigal sufrió una grave lesión en junio, durante la Copa Oro, en un partido contra Surinam. El jugador de 21 años pasó por el quirófano y estuvo fuera de la cancha hasta que volvió a jugar a finales de setiembre.

Erick Lonis habló de la situación de Warren Madrigal.

Erick agregó que las negociaciones con Mariano Torres y David Guzmán siguen adelante, pues a ambos jugadores se les vencen sus contratos en diciembre.

Erick Lonis dio detalles sobre el caso de Warren Madrigal.

Los cambios en Saprissa

Lonis recalcó que las cosas a nivel administrativo en Saprissa siguen igual, pese a que Juan Carlos Rojas anunció su salida del club, a inicios de semana.

“De momento las cosas no han cambiado, al menos desde que yo me incorporé junto con Víctor Umaña hace tres meses y medio.

“Las decisiones deportivas pasan por el comité, con el criterio de los entrenadores de divisiones menores, cuando se trata de divisiones de menores, y por el criterio del cuerpo técnico del primer equipo, Vladimir (Quesada), Marco (Herrera) y el profe (Marcelo) Tulbovitz", detalló.

