Esposa de Ricardo Blanco habla del calvario que sufre su marido tras casi dos años sin jugar

Ricardo Blanco pasó de nuevo por el quirófano, por una lesión en su tobillo derecho. Prensa Saprissa.

El defensor del Deportivo Saprissa, Ricardo Blanco, pasó nuevamente por el quirófano, debido a una lesión que tiene en su tobillo derecho.

Brenda Calvo, esposa del jugador, contó que el futbolista de 35 años sigue hospitalizado y confía en que sea la última operación que deben hacerle a su pareja.

Esta sería la tercera vez en que el defensor es sometido a una cirugía, desde que se lesionó, en julio del 2023. En la primera ocasión se le practicó una plastía, reconstrucción y tenodesis del tendón de Aquiles.

Luego, en mayo del año pasado se le hizo una cirugía menor para retirar un fragmento de material quirúrgico que le estaba molestando, de acuerdo con el equipo morado.

“Todavía está internado, pero gracias a Dios, la operación salió bien. No sé muy bien qué tipo de procedimiento le hicieron, pero gracias a Dios, tenemos buenas y esperamos que se recupere pronto.

“Lo que más deseo es que sea la última, la definitiva y estamos agarrados de la mano de Dios, y lo veo más positivo que antes, y para mí es muy alentador, en el sentido de que esta tomándolo con muy buena actitud”, afirmó.

Brenda Calvo, esposa de Ricardo Blanco conversó con La Teja sobre la nueva cirugía a la que fue sometido su esposo. Instagram Brenda Calvo.

Todo salió bien

Calvo relató que al jugador lo operaron el lunes por la mañana.

“A eso de las 10:30 a.m. ya pude hablar con él y aún no lo he podido visitar, pero se escucha muy bien. Espero ya mañana (miércoles) ir a verlo y que pronto pueda salir del hospital.

“Antes de entrar a sala lo sentí muy positivo, y no sé qué recomendaciones médicas le darán, pero en las ocasiones anteriores le han mandado reposo, que no apoye el pie y luego ya recibirá terapias y podría ser que el tratamiento post operatorio vaya por ahí“, afirmó.

Ha pasado más de un año y medio desde que Ricardo quedó fuera de las canchas por lesión, y su esposa no ocultó que han vivido momentos difíciles, pero se han agarrado de Dios para salir adelante.

“Ha sido difícil, pero estoy con él en las buenas, y en las no tan buenas. Hay días buenos, días malos; a veces, lo veo bajoneado, a veces soy yo la que ando agüevada y él me da su apoyo, ha sido un constante aprendizaje.

“Sabemos que de todo esto vendrán cosas buenas, que por algo Dios hace las cosas, y esta situación nos ha fortalecido como familia. Espero, que de aquí en adelante pueda verlo sano, con buena salud y el resto vendrá por añadidura”, destacó.

El jugador está fuera de las canchas desde julio del 2023. Prensa Saprissa.

Valiente

¿Cómo está Ricardo luego de todo este tipo sin poder jugar?

“Él me ha enseñado demasiado, es un guerrero, no puedo explicarle cómo ha llevado este proceso, su resiliencia. Es el que más bien ha logrado asimilar lo que pasa, procesarlo. Es un proceso, por supuesto que le ha costado.

“Al inicio hasta le era difícil ver los partidos, ir al estadio, pero ya superó esa etapa. Ahora vamos al estadio, disfruta los partidos, les envía mensajes de apoyo a sus compañeros. Al inicio le costaba hasta entender que no podía estar en una concentración.

“Me ha enseñado que hay que aceptar la voluntad de Dios; poco a poco, ha entendido que no puede estar en la cancha y se ve muy fortalecido”, recalcó.

La hija de la pareja, Antonella, es consciente de la situación de su papá y está pendiente del proceso de su papito.

“Ella entiende perfectamente lo que pasa, no es la primera vez en que hemos pasado por esto, pasa peguntando ‘¿cuándo regresa papá?‘ y si suena el teléfono está pendiente a ver si quien llama es Ricardo.

“Ella es muy madura, gracias a Dios, porque ahorita me quedo con todo, con ella, atendiendo la casa y toma esta situación con mucha madurez”, dijo.