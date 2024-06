Ricardo Blanco revela las lecciones que aprendió al ganar la copa 40 con Saprissa

Ricardo Blanco corre para en unas semanas estar a las órdenes de Vladimir Quesada. (Rafael Pacheco Granados)

Ricardo Blanco. Pese a que no tuvo minutos en la obtención de la copa 40 del Deportivo Saprissa, Ricardo Blanco confesó que ha sido el campeonato que más disfrutó en su carrera porque aprendió muchas lecciones que le permitieron reencontrarse con personas que descuidó durante el proceso de recuperación por su lesión en el tobillo derecho.

El defensor se sinceró con La Teja y contó cómo esta temporada la vivió de una forma que pocos la experimentan.

“Fue el título que más me gustó porque tuve muchas enseñanzas, tuve que subir muchos escalones, Dios me mandó mensajes que al principio me costó aceptar, por un momento me hice el loco, eso causó que descuidara un poco a mi familia, eso me hizo cambiar, me puso unos ángeles que me ayudaron a enderezar mi camino, ahora me siento feliz y orgulloso de lo que he logrado.

“Debo ser humilde y reconocer que por lapsos descuidé a mi familia, no les estaba dando el amor que ellos merecían y tuve que tocar fondo, gracias a Él que me puso a varios ángeles en mi camino que me ayudaron a crecer como persona, mejorar como esposo, papá e hijo”, confesó.

Coincidió con su esposa Brenda Calvo sobre el aporte que le dio el padre Denis Féliz De La Cruz, párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción en La Unión de Cartago en su proceso, pero también se acordó de otras personas a que agradeció.

“Muchas personas me han ayudado, desde los que están fuera del equipo como el padre Denis, amigos de la iglesia, también algunos compañeros del equipo, me siento orgulloso que esas personas me demuestren que me quieren y estuvieron en los momentos complicados”, dijo.

Por momentos pensó desconectarse del fútbol y hasta colgar los tacos, pero gracias al apoyo de esas personas, eso lo dejó en el pasado.

Ricardo Blanco corre para volver

Algunos se preguntaron cuándo volverá Ricardo Blanco a las canchas, el jugador contó que será muy pronto y por eso sacrificará un momento que otros futbolistas esperan aprovechar después de una larga temporada.

“No quiero tener vacaciones, anhelo empezar mi readaptación lo más pronto posible para esforzarse al máximo, quiero volver a jugar una nueva final en este estadio y alzar más copas.

“No es mi espinita, es mi nuevo sueño, porque me siento como un niño que está debutando en el fútbol, la verdad quiero jugar, deseo volverme a poner un par de tacos y disfrutar al máximo”, explicó.

Según conoció La Teja, ese regreso está pactado para dentro de dos semanas.

Por un momento se manejó que fuera antes de la final del Clausura 2024, pero debido a una intervención quirúrgica para retirarle un material que le molestaba en su talón de Aquiles, los tiempos de recuperación cambiaron, ahora se puso el Apertura 2024 como el momento de su regreso.

Ricardo Blanco vibra diferente

En medio de la entrevista, varios aficionados le gritaron frases de apoyo y le dijeron que lo esperan pronto de regreso, eso lo motivó para mantener su proceso de recuperación.

“Estoy feliz y tranquilo de ver cómo las personas me siguen recordando, saben del esfuerzo que hago”, respondió.

Se tomó unos minutos para agradecerle al técnico Vladimir Quesada por el apoyo que le ha dado durante este proceso y explicó las cosas que ha aprendido de él para tomar con madurez la recuperación.

“Él nos transmite esa tranquilidad, una serenidad increíble, me siento orgulloso de tener un entrenador que exprese eso, porque me ha ayudado mucho a tener sabiduría, con solo sentir su abrazo siento su buena vibra que me quiere contagiar”, finalizó.