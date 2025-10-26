Cartaginés viajó este domingo a Honduras con dos bajas pesadas y una asignatura pendiente ante Motagua

Cartaginés viajó este domingo a Honduras para disputar este martes un partido en el que se juega todo ante el Motagua, en busca del boleto para la Copa de Campeones de Concacaf.

Los brumosos triunfaron 1-0 en el partido de ida, disputado la semana en el estadio Fello Meza, lo que le depara un panorama que, si sabe manejarlo, debería clasificar, pues podría conseguir el pase con los tres resultados, hasta perdiendo.

Resulta que, por la regla del gol visitante, si los blanquiazules cayeran derrotados por la ventaja mínima, pero anotando en el partido, pasarían; es decir, perdiendo 2-1, 3-2, 4-3, o así, pasan, dado que los catrachos no pudieron marcar en el Fello el martes pasado.

El Cartaginés de Andrés Carevic tiene una prueba dura este martes en Honduras ante Motagua. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Bajas blanquiazules

Para ir por el boleto, los blanquiazules tienen dos bajas: la del lateral Diego González, quien contrajo dengue y no pudo jugar este sábado ante Herediano, y la de Johan Venegas, al cual una lesión ante los florenses lo sacó del viaje.

Originalmente, al Cachetón parecía que se la había zafado el hombro, pero el problema es que cuando se lo intentan volver a montar, se le vuelve a zafar, por lo que tuvieron que llevárselo para confirmar una probable lesión en la clavícula.

Este domingo, los blanquiazules no han dado una versión oficial de lo sucedido, para saber con exactitud el problema de la lesión.

Fuera de todas esas circunstancias, los jugadores brumosos saben que en Honduras se juegan algo muy importante, y que el partido de este sábado ante el Team, fue una gran muestra de un escenario muy parecido.

Johan Venegas se lesionó en el partido ante el Herediano. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Un rival de jerarquía

“Este es un partido muy parecido a lo que nos vamos a enfrentar allá, con condiciones diferentes y una cancha mucho mejor que esta. Es una cancha muy buena a la que vamos a ir a jugar, pero al final, yo les decía a mis compañeros que es algo muy similar.

“Es un partido muy cerrado, con un rival con trayectoria, con jugadores que tienen mucho nivel y tienen esa urgencia de remontar el marcador, pero no significa que nos vamos a ir a defender, más bien sabemos que si metemos un gol, los obligamos a que metan tres. La idea es ir a cerrar el partido allá”, comentó Marco Ureña.

El atacante afirma que más bien la cancha del estadio nacional Chelato Uclés en Tegucigalpa, más bien les favorece a su estilo de juego, un equipo al que le gusta poner la pelota al suelo y armar juego más elaborado.

“Sabemos que tenemos un partido complicado, en la fase de grupos de la Copa Centroamericana fuimos a jugar contra ellos, sabemos que es un rival con jugadores buenos, pero que nosotros también podemos hacer las cosas bien y llevar al equipo a la Concachampions del otro año.

“Para uno como jugador, ir a competir a ese nivel sería bonito; para el club y la afición, estar en ese torneo también sería importante”, opinó por su parte Kevin Briceño.