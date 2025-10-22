(Video) Geancarlo Castro soñó que haría un gol en el partido de Cartaginés y Motagua y se cumplió

Geancarlo Castro habla del gol que anotó con Cartaginés

Geancarlo Castro, volante del Cartaginés, tuvo una noche mágica en el duelo ante los brumosos y el Motagua, y nos contó que horas antes del partido, tuvo un presentimiento sobre lo que pasaría en este encuentro.

Castro anotó de cabeza para su equipo, al 90′+3, y le dio la victoria a los blanquiazules, en el primer duelo contra los hondureños, por el repechaje de la Copa de Campeones de Concacaf, y después del encuentro nos contó que el jueves pasado, apenas se despertó, tuvo la corazonada de que iba a sumar minutos y anotar.

LEA MÁS: Día del Perro: Flash rescató al jugador Geancarlo Castro en un momento difícil en su vida

“Me levanté como siempre, dando gracias a Dios por un día más de vida, por dejarme levantarme de la cama. Tenía mi perro Flash a la par, porque él duerme conmigo y lo abracé y empecé a hablar, le dije a Dios que será bueno que me diera la oportunidad de jugar y de marcar un gol.

“Lo declaré y me siento muy contento y agradecido con Dios, porque me da las fuerzas para jugar y este gol se lo dedico a mi familia, a mi pareja, a las personas que están cerca de mí apoyándome, es un gol que tiene un sabor muy especial y nos da confianza para lo que se viene”, comentó.

Geancarlo Castro, jugador del Cartaginés, anotó el gol de la victoria ante el Motagua de Honduras. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cómo fue el gol de Geancarlo Castro

Los goles de cabeza no son la especialidad de Geancarlo, pero en un partido todo vale y así fue cómo lo logró.

“Cuando Suhander (Zúñiga) iba desbordando, iba esperando el centro atrás y cuando cayó el rebote, vi que el defensa dudó, en realidad no vi al portero y, bueno, lo primero que pensé fue saltar y tratar de ganarla.

LEA MÁS: (Video) Cartaginés vs. Motagua: temblor engañó a narradores de ESPN durante el partido

“El gol es muy importante, vamos con una ventaja a Honduras. Vengo saliendo de una lesión, llegué a Cartago y es el primer gol que anoto para el club y ahora viene a Herediano y a seguir trabajando”, comentó.

Castro llegó a Liberia para el presente torneo, luego de su paso por Santa Ana, club que ahora está en la Liga de Ascenso, pero al cierre del mercado de fichajes llegó al equipo que dirige Andrés Carevic.

El jugador contó que tuvo una lesión mientras estaba en el cuadro aurinegro y contó cómo se dio todo para convertirse en jugador de la Vieja Metrópoli.

Geancarlo Castro le dijo a su perro Flash que tendría una gran noche. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

“Venía de Liberia con una molestia, me recuperé acá y me siento muy agradecido con el equipo, con la directiva, con el cuerpo técnico que me dio la confianza. No me tocó en esos partidos anteriores, seguí trabajando y el trabajo siempre premia, el profe (Andrés Carevic) me está dando la oportunidad y a seguir trabajando.

“Siempre he tenido una buena relación con el profesor, cuando estuve en Alajuelense me enseñó mucho y estoy muy agradecido por traerme al Cartaginés, que me tomaran en cuenta en una institución así, con un técnico que ha sido exitoso y que en cada entrenamiento nos da confianza”, comentó.

LEA MÁS: “Vergonzoso”: prensa hondureña explota por agónico triunfo del Cartaginés sobre Motagua

Cartaginés lleva la ventaja en la serie ante Motagua. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que se viene en Honduras

Geancarlo habló de lo que se viene en el encuentro de vuelta, en tierras catrachas.

“Tenemos una ventaja, que nos ayuda al partido de vuelta. Tenemos que hacer un partido inteligente, ir preparados de la mejor manera y debemos tener claro cómo jugarlo, teniendo en cuenta el factor del gol de visita y lo importante que era mantener el marcador en cero acá.

LEA MÁS: Kevin Briceño encaró a Johan Venegas y casi se van a los golpes

“El resultado probablemente sea un reflejo de lo que se mostró en cancha, le dije a mis compañeros que fue un partido muy físico y hay que cuidar la ventaja, que es mínima y ahora corregir las cosas que fallamos y seguir fortaleciendo lo que se hizo bien”, destacó.