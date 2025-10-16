Kevin Briceño encaró a Johan Venegas y casi se van a los golpes

Kevin Briceño, portero del Cartaginés la emprendió contra Johan Venegas, luego del empate ante Guadalupe. Prensa CSC. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

El portero Kevin Briceño de Cartaginés perdió la dulzura del carácter al finalizar el encuentro contra Guadalupe y la emprendió contra algunos de sus compañeros.

Este miércoles, los brumosos empataron 1-1 contra Guadalupe. Luego de que Jonathan Leitón decretara el final del encuentro, los jugadores blanquiazules se reunieron en la cancha del Fello Meza.

Andrés Carevic, técnico del Cartaginés habló del incidente entre Kevin Briceño y Johan Venegas. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Lo que pasó con Kevin Briceño

Las tomas de FUTV muestran a Briceño discutiendo con Johan Venegas. Kevin lo señala con la mano derecha y de un momento a otro se le lanza. Diego Mesén lo separa; y luego José Mora intenta calmarlo, pero también lo empuja; mientras que el portero le sigue diciendo una serie de cosas a Johan.

Al final, Venegas se hace un lado y se marcha hacia el camerino, pero el arquero sigue disgustado y hasta empuja a un miembro del personal de seguridad.

En conferencia de prensa, el entrenador Andrés Carevic se refirió a lo ocurrido:

“No tengo esa información (de golpes), pero esto es fútbol, a veces se tienen que decir las cosas, entre jugadores, no llegar a los golpes ni nada, pero hay que hacerle frente”, añadió el argentino.

Johan Venegas mejor se fue para evitar que la pelea fuera mayor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Kevin Briceño hace algo así después de un partido, pues recordemos que en su momento, luego de una mejenga contra Puntarenas, en el Lito Pérez, el arquero se fue por todo el estadio a buscar a Luis Fernando Fallas, con quien había compartido en Cartaginés, para encararlo y buscarle pelea, por lo cual fue suspendido varias fechas.