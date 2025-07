Kevin Briceño tiene su propia marca de guantes y un hijo que lo vuelve loco de amor

Kevin Briceño, portero del Cartaginés tiene su marca de guantes para porteros y también se dedica a la gandería. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Kevin Briceño, portero del Cartaginés, no solo demuestra su talento en la cancha sino que fuera de ella también lo hace.

Decimos esto porque nos contó que junto a su colega y amigo Aarón Cruz, lidera una marca nacional de guantes para guardametas.

Además, mantiene vivas sus raíces guanacastecas, dedicándose con orgullo a la ganadería.

Y otra faceta en la cual Kevin se entrega por completo es la de ser papá: el portero brumoso tiene un bebito de 2 años, llamado Thiago, el que asegura le cambió la vida por completo.

El guardameta, de 33 años, conversó con La Teja sobre sus proyectos personales y el complejo inicio de torneo que ha tenido el equipo que lidera Andrés Carevic.

LEA MÁS: Video: Cristopher Núñez reveló por qué se quedó en Cartaginés teniendo una oferta de Alajuelense

El portero de 33 años se siente muy a gusto en el equipo que dirige Andrés Carevic. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El mejor trabajo

Kevin relató que vive solo en Cartago, su familia está en Guanacaste y a diario se enfoca muchísimo en el cuido personal, para estar bien en cada juego.

“Aparte del día a día de entrenamientos, el descanso, la alimentación, tengo una marca de guantes que es la que uso para jugar, en este proyecto estamos de lleno Aarón y yo”, afirmó.

LEA MÁS: Esto dice el presidente del Cartaginés sobre el informe del estadio “Fello” Meza

Genoma es una marca que nació en el 2018 y ofrece guantes con un látex grueso de 4 milímetros, lo que le asegura a los arqueros un agarre óptimo. Porteros como Douglas Forvis, Abraham Madriz y Esteban Alvarado han defendido los marcos con la marca de Briceño.

Además nos comentó cuánto le gusta la ganadería y añadió que este proyecto le ayuda a salir adelante.

Genoma es una marca que creó Briceño con Aarón Cruz en el 2018. Instagram Genoma. ( Instagram Genoma./Instagram Genoma.)

“En Guanacaste tengo ganado, a veces más, otras veces menos, pero al final es algo que estoy haciendo, me gusta y me ayuda a mejorar mi calidad de vida” dijo.

Para el arquero, sus prioridades se traducen en la atención y el amor que le dedica a su familia.

LEA MÁS: Cartaginés la podría ver horrible en las próximas semanas con este calendario, ya empezó mal

“Me encanta dedicarle tiempo a mi hijo y en los días libres aprovecho para ir a Guanacaste, a ver a mi familia, a ver cosas del negocio del ganado.

“Siempre quise ser papá, en mi familia somos cuatro hermanos y nunca nos faltó amor, que es lo más importante, y mi hijo es una bendición, es lo mejor que me ha pasado”, manifestó.

A Kevin le resta año y medio de contrato. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Kevin para rato

En el plano deportivo, Briceño lamentó el resultado del juego contra Saprissa, del martes, y reconoció lo que está haciendo falta en el equipo para salir de esos malos resultados.

“Es muy tedioso este tema de perder, no nos gusta tener un resultado negativo y creo que hemos perdido los partidos más por un tema de desconcentraciones, tenemos que corregir esos pequeños detalles y lo tenemos que tomar con mucha madurez.

“En el partido de hoy (martes) nos metieron el gol muy temprano, pero luego de eso mantuvimos un buen ritmo de juego y tuvimos opciones para anotar. Ahora tenemos otra visita del campeonato nacional y tendremos más juegos de Concacaf. Ya sabíamos que el calendario estaba así, entonces tenemos que trabajar para sumar a como sea”, expresó.

LEA MÁS: José Luis Quirós espera fecha para ser operado debido a grave lesión

Kevin asegura que se siente muy a gusto en el Cartaginés, aún cuenta con año y medio de contrato y es consciente de que ha trabajado con todo para hacer un buen trabajo.

“En este partido tuve un par de intervenciones importante, pero siempre pongo por encima lo grupal y aunque me duele perder, creo que hicimos un buen trabajo.

“La dirigencia me ha tratado muy bien, tengo varios años en el club y me gusta retribuir la confianza que me han depositado”, afirmó.