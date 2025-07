José Luis Quirós espera fecha para ser operado debido a grave lesión

José Luis Quirós, volante del Cartaginés acepta su dura lesión y el estar 6 meses fuera. Archivo. (EDWIN NEPTALY/STRAFFONIMAGES/EDWIN NEPTALY)

José Luis Quirós, volante del Club Sport Cartaginés, trata de no perder la paz, luego de saber que estará fuera de las canchas durante todo el torneo de Apertura y parte del próximo.

El viernes anterior, el jugador brumoso se lesionó en el partido contra Liberia y este lunes se confirmó que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda, una lesión muy delicada que lo dejará sin jugar entre 6 y 9 meses.

El jugador conversó con La Teja y contó que el sábado anterior le dieron el diagnóstico, luego de que se sometió a una resonancia, por lo que está a la espera de pasar por la sala de cirugías. Es la primera vez que el mediocampista, de 25 años, sufre una lesión tan seria.

LEA MÁS: William Quirós, del Cartaginés vive al máximo los logros profesionales que consiguió este 2024

“Es la primera vez que sufro una lesión así de grave, la verdad no me lo esperaba; pero siempre he creído que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y me toca aceptar el tiempo que estaré fuera.

“Ahora intento estar bien anímicamente, esperar a ver si a mediados del Clausura 2026 puedo volver a las canchas. En este momento, quiero pasar por el quirófano para comenzar mi recuperación”, afirmó.

LEA MÁS: José Luis Quirós es el brumoso con más minutos y se debe al sacrificio “invisible”

4 asistencias hizo Quirós el torneo pasado.

Aceptar la adversidad

José Luis está en reposo absoluto y recordó lo que sintió el viernes en el estadio Edgardo Baltodano, cuando se lastimó. El jugador pidió salir del encuentro al minuto 40 y en su lugar entró José Mora.

“Presentía que era algo grave, por lo que sentí en la rodilla. No he tenido tanto dolor, pero sentí como cuando algo se quiebra, eso me hizo pensar que podía ser algo delicado. Escuché que algo se quebró y me preocupé y por eso pedí el cambio”, dijo.

El lateral sumó 1.722 minutos el torneo pasado. Mayela López. (Mayela López /Mayela López)

El hermano de José Luis, el también defensor William Quirós sufrió una lesión similar en dos ocasiones y expresó lo que su excompañero de equipo le ha dicho, al saber que es lo que tiene.

LEA MÁS: Marco Ureña revela por qué el estadio Ricardo Saprissa es especial para él

“Me dijo que hay que buscar la paz, la tranquilidad y aceptar lo que pasó. Me pide que no intente volverme loco, debo trabajar para estar bien física y mentalmente y tanto él como mis papás han estado conmigo.

“A mis padres les ha afectado mucho, pero han estado acá conmigo en Cartago ayudándome y orando para que todo salga bien”, expresó.