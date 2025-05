José Luis Quirós es el brumoso con más minutos y se debe al sacrificio “invisible”

José Luis Quirós es el jugador del Cartaginés con más minutos disputados en el torneo, incluso más que el guardameta titular Kevin Briceño, su nivel y potencia física los ha conseguido con compromiso profesional y sacrificio silencioso.

José Luis Quirós espera un juego complicado ante Sporting. (CSC/CSC )

Como parte de ese esfuerzo, José Luis acude a un profesional que trabaja con él en áreas específicas del rendimiento físico y, además, tomó la decisión de mudarse a Cartago para optimizar su descanso y evitar los largos traslados.

Esas decisiones se reflejan con creces. El lateral tiene 20 apariciones con el Cartaginés. En el juego contra Guanacasteca, que ganaron por reglamento, todos los jugadores aparecen como no convocados.

Además, suma un gol, cuatro asistencias y 1.722 minutos jugados. Es el octavo lugar en el torneo con más minutos y el quinto jugador de campo con más acción.

“Busqué un lugar para que me ayude a fortalecer mis debilidades y lo encontré (en Heredia), no es un gimnasio. Llegué por una lesión de rodilla y me gustó mucho el método que usa”.

Quirós explicó que allí se recupera de golpes, de cuando se siente cansado y otros detalles.

José Luis Quirós estuvo involucrado en la jugada polémica del partido contra Saprissa. (Marvin Caravaca./Marvin Caravaca.)

“Si uno quiere mejorar hay que hacer extras, desde que estoy en primera voy al gimnasio, pero ahora he encontrado este lugar. No solo me siento mejor físicamente, sino que mentalmente también”.

En cuanto el mudarse a Cartago, José Luis pensó en quitarse las presas de encima, tener más reposo y en otro detalles físico que le estaban molestando.

“Mi hermano aguantó más, pero fue un tema de dolor de espalda, manejar me afecta y el estrés de estar pensando en salir temprano, que no me toque una presa y siempre estar cansado por las presas.

“Son temas de trabajo, es cansado manejar dos horas y pensamos que lo mejor es salir de la cancha y descansar bien”, dijo.

Eso sí, cuando los hermanos van a la terapia en Heredia, se programan con anticipación, uno maneja de ida, el otro de vuelta, pasan a Tibás a almorzar y a compartir con sus padres.

Ambiente de campeón

José Luis dice que el ambiente que se respira en el camerino del Cartaginés es de mucha tranquilidad, muy sano.

No es igual al del torneo que salieron campeones en el 2022, pero considera que es muy bueno.

José Luis Quirós supera incluso a Kevin Briceño como el jugador con más minutos jugados en el Cartaginés. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“Es un ambiente diferente, equipos diferentes y entrenadores diferentes. Siento que hay un equipo más unido, hay más confianza entre todos. No puedo decir que es la misma vibra, pero sí que es un camerino más unido”, manifestó.

Cartaginés cierra la fase regular este miércoles ante Sporting, en el estadio Fello Meza a las 8 de la noche. Ese fue el mismo equipo que el torneo anterior les truncó el sueño de avanzar a semifinales, con una aplastante victoria, en Rohrmoser, 6 a 2.

José Luis y William Quirós son hermanos.

“No lo vemos como revancha, lo asumimos como una final. Si lo afrontamos como un partido más, no clasificamos”, dijo.

Cartaginés necesita ganar para clasificar, incluso, un empate le puede bastar, dependiendo de otros resultados.