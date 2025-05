Este es el futuro de los árbitros que le quitaron un gol a Saprissa ante Cartaginés

El futuro de los árbitros Keylor Herrera, Benjamín Pineda y Yazid Monge, quienes fueron los responsables de invalidar un gol a Saprissa ante Cartaginés, que la misma Comisión de Arbitraje admitió que estaba bien, se dio a conocer este martes.

Keylor Herrera fue sancionado un partido solamente.

Saprissa pidió que se tomaran medidas contra los tres, pues se sintió perjudicado por una anotación de Gino Vivi, que no subió al marcador, tras una supuesta falta de Jefferson Brenes sobre el brumoso José Luis Quirós.

Luego de una fecha sin aparecer, los tres árbitros fueron nombrados por la Comisión de Arbitraje para los partidos de la última jornada, con lo cual, el castigo que pidió Saprissa, se limitó, únicamente, a una jornada.

Benjamín Pineda fue nombrado pero no pitará.

Keylor Herrera será el árbitro central del Alajuelense vs Liberia, mientras que Yazid Monge será árbitro VAR en el Puntarenas FC vs Santa Ana.

Incluso, Benjamín Pineda también fue nombrado, en el San Carlos vs Santos, como árbitro VAR, pero ese juego no se desarrollará porque los santistas no tienen licencia.