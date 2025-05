¿Cartago o Saprissa? Tiramos las cartas del tarot y el desenlace para meterse a semifinales es inesperado

¿Quién clasifica a semifinales? Visitamos el consultorio de Mithzi-Tarot y nos hizo una lectura de cartas muy interesantes. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

El sábado se jugará un partido de alto calibre y por eso, le tiramos las cartas del tarot a las dos fechas restantes del Torneo de Clausura, para ver cuál equipo se meterá en las semifinales.

Nos fuimos hasta el Centro Esotérico Mithzi Tarot, de Mithzi Bonilla, más conocida en redes sociales como Mithzi-Tarot, una bruja blanca que es tarotista de cuarta generación y ella nos hizo el favor de tirarle el tarot al Sapri y a Cartaginés y según las energías de la lectura de este viernes, la cosa está complicada para los morados.

Mithzi nos recibió con todo su equipo de trabajo, en su consultorio, ubicado en Zapote.

LEA MÁS: ¿Cuáles equipos ganarán las semifinales del Apertura 2024 según el tarot?

Cartaginés enfrentará a Liberia, este sábado a las 5 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Todos los ojos están puestos en el encuentro entre Liberia y Cartago, que será el sábado, a las 5 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano. Los aficionados al Saprissa cruzan los dedos para que los aurinegros se jalen una torta y le arrebaten los tres puntos a los brumosos.

Saprissa necesita que Cartaginés caiga ante Liberia o Sporting y ellos ganarle a Pérez Zeledón para clasificar, de lo contrario, chao Monstruo.

Recordemos que el juego entre la “S” y Guanacasteca, que se jugaría este fin de semana se suspendió y el próximo martes, en sesión del Comité de Competición se le darían los 3 puntos y el marcador 3-0 a favor de los morados.

LEA MÁS: Le tiramos las cartas del tarot a la final y el resultado sorprenderá a todos

Vive, vive

Lo primero que hicimos fue preguntarle a Mithzi cómo le irá a Cartago en su visita a la Ciudad Blanca. Al inicio nos extrañó, porque le costó barajar el tarot, pero luego, todo fue más fluido y nos dio un resultado.

Mithzi visualiza un resultado positivo para los brumosos en el juego entre Cartaginés y Sporting. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

“Siento que Cartago tiene todo para ganar, siento que van a estar muy concentrados; pero hay algo ahí que se presenta en medio del juego que los tira para atrás. O sea, como que el gane que tenían seguro, no se da. Empiezan superbién.

“Estas son las energías de hoy. Recuerda que el tarot puede cambiar todos los días su energía. Pero hoy no, hoy (viernes) no ganarían y Liberia se deja los puntos (nos muestra la carta, que es el ángel de la templanza). Ganan por coordinación, por tranquilidad, por armonía y por templanza. Y a pesar de que se ve que a Cartago le va a dar duro, el juego va a tener un cambio drástico y gana Liberia”, expresó.

LEA MÁS: Gordo Navideño 2024: el tarot ya nos dijo cuáles números están jalando más energía

A mitad de semana, los brumosos recibirán a Sporting y le preguntamos a Mithzi si Cartago, a diferencia del torneo pasado, sí podrá ganarle a los albinegros en el cierre de la primera fase y las buenas noticias aparecieron para los brumosos.

“Hay una carta sola. Sí gana, porque primero que todo, Cartago no se va a dejary de corazón quieren ganar. Siento que lo van a dar todo y esa perseverancia los va a llevar a ganar.

Mithzi vio en sus cartas que el partido entre Saprissa y Pérez Zeledón estará lleno de tensiones. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

Alegrón de burro

Una vez que se hizo la lectura con Cartago, pasamos al Deportivo Saprissa, que jugará su último partido de primera fase en San Isidro de El General. Los morados enfrentarán a Pérez el miércoles, un equipo que estrenará entrenador este fin de semana, luego de la salida de Horacio Esquivel.

Cuando le preguntamos por el resultado de este partido, notamos a Mithzi un poco tensa, pues lo que le tiró las cartas no era muy agradable.

LEA MÁS: Saprissa sigue pidiendo más acciones contra árbitros que le anularon gol contra Cartaginés

“Ese partido va a estar con muchos problemas. Saprissa viene con una rancha muy fea. Alrededor de Saprissa se ven muchas broncas. Ese partido puede terminar en riña y pleito dentro del partido. Se ven problemas. Alguien le dice algo a otra persona y esto provoca cólera.

“De hecho, no te puedo decir si lo ganan o no. Porque siento que va a ser un zafarrancho tan grande que no se ve, pero si usted me dice que Saprissa va a ganar, a raíz de estas cartas negativas, yo le diría a usted que no”, dijo sin tapujos.

Saprissa enfrentará a Pérez Zeledón, el miércoles 7 de mayo. John Durán. (JOHN DURAN)

¿Cuál de los dos equipos avanza a semifinales?

Al hacerle esta pregunta, para Mithzi fue muy fácil hacer la lectura.

“Cartago avanza, despacio, pero seguros. El caballo de oro nos habla de una seguridad fuerte. El caballo de oro es el caballo más seguro de la baraja, pero el más lento. Ellos avanzan fuertes. Lentos, pero seguros. Guardando armonía, paz y tranquilidad. Estos muchachos llegan a algo”, dijo con seguridad.

Y cuando llegó el turno de hablar del Monstruo, se mostró una carta que para ella, resume todo lo que le está pasando al club tibaseño en la presente temporada.

LEA MÁS: Cartaginés responde a la Comisión de Arbitraje y le tira un dardo al Saprissa

“Saprissa no clasifica y te quiero decir algo más. Cuando yo estoy barajando, en mi caso, yo como que se tarotiza, se corta. Cuando estoy barajando, la carta que me sale aquí, me dice mucho en ese corte. Me sale mucho la carta del diablo, que me habla de una energía oscura alrededor del Saprissa.

“Cuando yo empiezo a tirar a Saprissa, empieza a salir la carta del diablo, cuando estoy barajando. Esta es una carta que nos habla de energías de estancamiento, de energías de enojo, de energías que no están bien, economía inestable, una energía oscura. El diablo no siempre es malo en las cartas, pero en este caso sí”, expresó.