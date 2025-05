Saprissa sigue pidiendo más acciones contra árbitros que le anularon gol contra Cartaginés

13/01/2025 Estadio Ricardo Saprissa. Gustavo Chinchilla, Gerente General del Deportivo Saprissa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa, se quejó con todo del error que se cometió en el VAR en partido ante Cartaginés.

Saprissa está en la cuerda floja y al borde de la eliminación del campeonato tras un torneo muy inestable donde ganarle al cuadro brumoso era clave para seguir con vida, pero solo empataron 1 a 1 por un error arbitral que les costó los tres puntos.

El gerente se refirió a este tema y fue muy claro al decir que nadie les ha regalado nada y que las personas que se equivocaron no deberían estar más en el arbitraje costarricense.

“A Saprissa no le regalan nada, cero. Había que alzar la voz, no es posible que usemos el VAR para cambiar una decisión sobre una jugada legítima, hay un problema y lo vamos a hablar con al Comisión. Es normal que si se recurre a estos errores gruesos de este nivel, es normal que se separe a quien los cometa y se encuentre una forma de que ellos no vuelvan a cometer estos errores”, explicó molesto este viernes en el programa 120 minutos.

Él agregó que hay que recapacitar al personal de arbitraje, tanto los que están en la cancha como los que están en las pantallas del VAR.

“Yo no soy experto, pero el profe Osses (Enrique) es experto y estoy seguro de que tomó una decisión que nos va a alegrar por el fútbol nacional. El partido ya pasó, es secundario, pero espero que el profe esté con su gente haciendo un proceso profesional y separe a estas personas”.

Concluyó el tema asegurando que en estas instancias no se pueden dar este tipo de errores, ya que el VAR es para corregir errores y no para provocarlos.