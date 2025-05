William Quirós, el jugador con más tiempo en Cartaginés, explica cómo han esquivado la “cartagada”

William Quirós tiene toda la autoridad para hablar de cómo el Cartaginés ha esquivado la “cartagada” este torneo, ya que es el jugador activo con más años en el club.

William Quirós es el jugador "más viejo", del Cartaginés. (Cortesía/Cortesía )

Esta semana cumple siete años de vestir la camiseta de la Vieja Metrópoli, fue campeón tras más de 80 años de espera en la provincia y lleva impregnado ese azul que tanto valora el brumoso.

Muchos aficionados, sobre todo de Saprissa, han estado esperando que se dé la famosa “cartagada”.

Que aprovechamos para explicarle el verdadero significado, cartagada es una expresión usada por el presidente Ricardo Jiménez para referirse a un hecho espectacular, singular, insólito, inédito, que marca la historia, pero con el paso de los años y de las constantes derrotas brumosas en fútbol le dieron vuelta al término.

La mal llamada cartagada no se ha dado en este torneo, en el que el cuadro ha venido de menos a más, bajo la dirección técnica de Andrés Carevic.

Cuando se fue Marcel Hernández, William Quirós se convirtió en el más viejo. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

El torneo pasado sí se dio, Cartaginés debía derrotar a Sporting en la última jornada y esperar una derrota de Herediano para clasificar. El Team perdió sorpresivamente, pero Cartaginés cayó 6 a 2.

Este torneo, otra vez cierran contra Sporting, pero de local y solo necesitan el empate para pasar.

¿Cómo han esquivado esa cuestión de la “cartagada”?, le preguntamos a William.

“Todos somos conscientes de que eso se dice, yo no leo mucho redes, pero es inevitable no enterarse, un amigo le dice a uno, ‘puña, la cartagada’ y ya uno se acuerda”, confesó Willy.

No obstante, el camerino ha cerrado filas. Asume los partidos con responsabilidad, concentrados cien por ciento y dispuestos a enterrar ese mito, como hace unos años quedó atrás el “cartaguito campeón”.

Andrés Carevic es muy comunicativo, dice William Quirós. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“En el camerino el tema no se toca mucho, estamos muy bien, cerramos filas. Antes del partido contra Liberia estábamos muy motivados, Bernal Alfaro, por ejemplo, comentó en el chat que era otra oportunidad que tenemos porque dependemos de nosotros”, manifestó.

El “más viejo”

El defensor siente una gran responsabilidad por ser el jugador con más tiempo en el club.

“Antes era Marcel Hernández, pero desde que se fue, soy yo. Ha sido algo bueno a nivel personal, he tenido buenos períodos, de titular, jugando bien y baches, como el de ahora, que las lesiones me han afectado”, expresó.

Cartaginés derrotó a Liberia de visitante en la última jornada, un resultado clave. (CSC/CSC)

“Un día de estos estaba viendo una alineación de hace siete años y ya ninguno está, le he agarrado cariño a la provincia, a la afición. Al principio fue duro porque venía de Heredia y la rivalidad es complicada, no me querían mucho, pero me los he ganado a pura sangre”, expresó William.

Año complicado

Quirós reconoce que ha sido un torneo difícil, en el que solo ha participado en cinco partidos, con 246 minutos, pero comenta que asume su papel en la suplencia con seriedad y que está listo para cuando le toque jugar.

William no tiene ninguna duda de que el camerino está unido, remando todos para el mismo lado, sin miedo y con confianza en el trabajo que hace Carevic.

William Quirós es muy comprometido con su carrera deportiva, pero no descuida sus estudios. (Instagram/Instagram)

“Es un gran entrenador, ha hablado conmigo. Para un partido me dio la confianza, iba a ser de la partida, pero tenía como dos días de haber regresado de una lesión.

“Entonces, se me acercó y me dijo que pensaba que necesitaba más ritmo. Es una persona comunicativa, un gran entrenador, sabe manejar el camerino”.

También William sabe manejar sus emociones y comprender su papel en el equipo, algo que solo se le da la madurez.

“Me enojo por no jugar, el día que no me enoje mejor me voy, pero espero la oportunidad, también me toca ser un líder, me ha tocado ser capitán. Eso es por la madurez que he adquirido con los años”, dijo.

Eso sí, Quirós, de 30 años, se dice totalmente preparado si le toca actuar. Actualmente hace un trabajo aparte con un profesional para prevenir las lesiones, su talón de Aquiles en los últimos torneos.

William Quirós es hermano mayor que José Luis, titular indiscutible en Cartaginés. (Mayela López/Mayela López)

“Voy donde un preparador físico, que encima de la casa tiene como una especie de gimnasio, sin máquinas, es muy funcional para trabajos específicos, para trabajo de equilibrio, por ejemplo, o zonas que uno no trabaja tanto. Me ha servido mucho”, manifestó.

Quirós no sabe si será titular ante Sporting, pero está seguro que el Cartaginés no es el mismo de antes. Esta vez, parece que no habrá la mal llamada “cartagada”.