Cartaginés vs Guadalupe: ¿es válido el gol que Johan Venegas anotó para los brumosos?

Cartaginés enfrentó a Guadalupe, este miércoles en el estadio Fello Meza.

Cartaginés lleva la ventaja sobre Guadalupe, en un encuentro que se disputa en el estadio Fello Meza, pero el gol que marcaron los brumosos tuvo que ser anulado.

La anotación cayó al minuto 37, cuando Johan Venegas remató con un derechazo hacia el arco de Rodinei Leal, pero previo al gol hubo una falta dentro del área.

El central Jonathan Leitón validó la jugada, pero para el analista Henry Bejarano, la anotación no era válida, por la falta previa al tanto de los blanquiazules.

¿Por qué no era válido el gol de Cartaginés?

“Al minuto 37, el jugador Johan Venegas anota un gol para Cartaginés, pero previamente, le dieron un golpe en la cara al jugador de Guadalupe, Joao Maleck.

“El central Jonathan Leitón tenía que señalar una falta, pero aquí también el VAR se equivoca y ese gol había que anularlo”, agregó el exárbitro.