Pérez Zeledón pescó un punto en una tarde en la que Sporting terminó más amargado

Sporting FC y Pérez Zeledón firmaron un amargo 0-0.

Pérez Zeledón y Sporting terminaron 0-0 en un empate que deja mucha amargura, tanto por lo visto en cancha, el volumen de juego y la poca acción en los marcos.

Pese a que para los sureños el empate no ayuda para meterse a zona de clasificación, fue el equipo que, de alguna manera, salió menos triste, pues fue el cuadro que tuvo más opciones.

La cara de los jugadores albinegros lo decía todo; el Apertura 2025 ha sido un valle de lágrimas para ellos; el ganar es una misión que parece imposible, hasta en los partidos que se ven un poquito mejor que el contrincante, porque tampoco es que fueron tan superiores.

Ofensiva seca en Sporting

Los paveños buscaron más el arco rival, la pulsearon por diversas vías, pero sencillamente nadie tiene la llave del gol, pese a contar con nombres como el del mexicano Erick “Cubo” Torres.

Puntuando de uno en uno o perdiendo la mayoría de sus juegos, será muy difícil salir del sótano.

Erick Torres la pulseó, pero no pudo llegar al gol con Sporting ante Pérez Zeledón.

Pérez Zeledón perdió buena oportunidad

Para Pérez, el empate tampoco es buenísimo, una victoria pudo ponerlo en el segundo lugar con 19 puntos, pero al final acabó quinto con 17, y con uno o dos partidos más que algunos de sus rivales por la clasificación a semifinales.