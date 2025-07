Día del Perro: Flash rescató al jugador Geancarlo Castro en un momento difícil en su vida

Geancarlo Castro nos presentó a Flash, su mascota, en las celebraciones del Día Mundial del Perro. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

Hace más de dos años, el mediocampista del Municipal Liberia, Geancarlo Castro no solo superó una dura lesión, sino que en medio de ese proceso encontró a su mejor amigo: su perro Flash y, desde entonces, el peludito se convirtió en su compañero de vida y en parte fundamental de su recuperación tanto física como emocional.

Este lunes se conmemora el Día Mundial del Perro, y Castro compartió con La Teja su testimonio, en el que su mascota ha sido fundamental para salir adelante, en medio de la adversidad y todo lo que representa el perrito en su vida.

Flash es un hermoso golden retriever, que hace poco cumplió 3 años y, en palabras del jugador, era el perro de sus sueños, pues siempre quiso tener una mascota de esta raza.

“Una vez me metí a Facebook, a buscar información sobre perros y encontré que una muchacha tenía unos, nada más debíamos esperar un tiempo para que dejara el pecho de su mamá.

“Aún recuerdo el día que lo conocí, fue muy emocionante, pero estaba nervioso por lo que podían decir mis papás y estaba superchiquitito, tenía un mes y desde ese día cambió todo; él llegó a darle otro sentido a mi vida, es mi amigo, siempre está conmigo y es una pega, me siento feliz por tenerlo”, destacó.

Este hermoso golden retriever llegó a la vida del jugador cuando apenas tenía un mes. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

El jugador contó que le puso Flash, en honor a su superhéroe favorito.

“Cuando tenía 17 años, comencé con la idea de tener un perro; siempre decía que mi sueño era tener un golden, que fuera macho y ponerle Flash, y cuando veía a la gente con sus mascotas, me emocionaba la idea de tener uno.

“La verdad es que lo disfruto demasiado, hay gente que me dice que lo humanizo demasiado, pero es mi forma de darle cariño, de que se sienta feliz y que esté sanito”, expresó.

Sobre su llegada al Municipal Liberia. “Me siento muy contento, con ganas de que inicie el torneo y con ganas de seguir creciendo en mi carrera”. Los guanacastecos debutarán contra Cartaginés, el viernes 25 de julio, a las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.

Flash pegando porte, en un paseo a la playa. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

Entendía su sentir

Cuando Geancarlo sufrió la lesión, estaba a préstamo en Sporting, y recordó que pasaba tiempos difíciles.

“Había días en que me levantaba feliz, otros decaído, porque no podía hacer lo que me gusta. A veces, lloraba de la frustración de no poder jugar y él se subía a la cama, me veía llorar y se me metía en los brazos.

“Era un bebé, pero me marcó mucho, porque él entendía lo que sentía y cuando lo llevaba a pasear me hacía reflexionar sobre lo que estaba pasando, y lo importante que se convirtió su compañía para seguir, pues me hizo ver muchas cosas de un modo diferente y, sinceramente, ahora no me imagino mi vida sin él”, afirmó.

Castro llegó al equipo aurinegro para el Apertura 2025. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

Castro dijo entre risas que Flash llegó a su vida bajo la desobediencia, porque en ese tiempo vivía con su hermana Juliana y su sobrina Emma, y el apartamento no era muy grande, por lo que se fue a vivir con su abuelita Dunia, quien recibió al perrito con los brazos abiertos.

Ahora que Geancarlo firmó con el Municipal Liberia, estuvo buscando un apartamento en el que le permitieran tener a su amigo y allá vive con Flash.

El volante contó que su mascota es muy tranquila y solo una vez se ha jalado una torta.

Flash celebra con todo la Navidad junto a su feliz dueño. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

“Tenía miedo porque mucha gente me decía que los golden son tremendos, pero me sorprendí, porque es muy tranquilo, es un perro que no hace desastres. Los primeros 5 meses me hacía barreales, pero eran comportamientos de perros pequeños.

“La única vez que se portó mal, por decirlo así, fue un día que me mordió unos tacos, pero la verdad es muy tranquilo, no aruña las puertas, no raspa los sillones, no muerde muebles y cuando estaba pequeño estuvo en una escuela de adiestramiento y creo que esa es la clave para que sea tan educado”, dijo.

La familia del volante también está feliz con la llegada del peludito. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

El uno para el otro

Geancarlo llegó al Municipal Liberia para el Apertura 2025 y a Flash le encanta pasar los días en la playa.

“Le encanta el mar, la arena, andarse revolcando, salimos a pasear, al parque, y siempre trato que hagamos actividades diferentes. Cuando estaba en el GAM era más complicado, por el tema de los viajes y por los espacios, pero acá me gusta salir con él y disfrutar las tardes.

“Flash es muy vivo y durante el día se queda dentro del apartamento, para no sentir el calor y por las tardes va saliendo poco a poco. Dormimos en el mismo cuarto, pero no conmigo por el mismo tema, y poco a poco se adapta al clima y, además que lo paso chineando mucho, tiene juguetes, su comidita, todo para que esté feliz”, afirmó.