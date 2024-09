Muchachas encontraron en los animales la motivación para darle vida a un hermoso proyecto

Perro Callejero es una fundación que abrió sus puertas en febrero, para rescatar animalitos en condiciones vulnerables. Génesis Vindas es una de sus creadoras. Lilly Arce.

El amor por las mascotas unió a cinco mujeres para luchar por los animales de la calle, y hoy cuentan con una fundación, en la que rescatan perros y gatos para darlos en adopción.

“Perro callejero” nació en febrero, cuando Génesis, Fernanda, Josseling, Shaudy y Verónica vieron en redes sociales a Bulma, una perrita que había dado a luz a 10 cachorritos y estaba enferma. Tenía una mastitis crónica, que le había roto parte de la piel de sus pechitos y, pese a sus molestias, esta peludita seguía alimentando a sus bebés.

El estado tan vulnerable de Bulma hizo que estas muchachas, que no se conocían, se pusieran de acuerdo para ver cómo la ayudaban. Recogieron dinero para llevarla a un veterinario, y Fernanda se trasladó desde su casa, en Cartago, hasta Guanacaste para recogerla y ayudarla en su recuperación.

LEA MÁS: Día del Perro: Le traemos lo último en artículos tecnológicos para su peludito

Luna fue rescatada y ahora es uno de los 6 perritos que viven con Génesis. Lilly Arce.

Así lograron que Bulma se recuperara y también se pusieron las pilas para atender a los cachorritos. Uno de ellos falleció y esta experiencia las motivó para seguir ayudando a peluditos y gatitos.

Génesis es tatuadora y conversó con La Teja para contar cómo dio inicio este hermoso proyecto, y cuáles han sido los retos a la hora de rescatar a las mascotas y buscarles un nuevo hogar.

“Nosotros no teníamos pensado hacer la fundación, luego del rescate de Bulma hicimos un grupo de WhatsApp y veíamos casos de otros perritos en condiciones delicadas. Conocimos el caso de un perro que estaba en una zona alejada de San José, cerca de un río y lo rescatamos, y tuvimos que invertir una gran cantidad de dinero para que sanara.

“Era muy cachorro, tiene dos años, pero tuvimos donaciones, eventos para hacer tatuajes y sacamos camisas con diseños de animales para lograr que el perrito sobreviviera, y ahí vamos saliendo poco a poco”, destacó Génesis, quien tiene a dos de los perritos que han rescatado.

Verónica Arce es tatuadora y con su arte busca donaciones para curar animalitos. Cortesía.

Todo un reto

Desde febrero y a la fecha, “Perro callejero” ha rescatado a 27 perros y tres gatos. Para sacar la tarea adelante recurren a las casa cuna para que, personas que también aman las mascotas, se dejen perritos y gatitos durante un tiempo mientras son adoptados. Además, tienen un convenio con dos clínicas veterinarias, que les ayudan con los tratamientos médicos de los animalitos y luego ellas van cancelando, conforme reciban ayudas.

Sin embargo, en el tema de la adopción de mascotas no todas son maduras.

“Hay demasiado cosas difíciles; entre ellas, que la gente no adopta animales y muchas personas quieren cachorros. Además, buscan razas bonitas y si no liberamos espacio en las casas cunas no podemos rescatar más perros ni gatos.

Josseling Morales es quien se encarga de la parte contable de la fundación y también presta su casa para recibir peluditos. Cortesía.

¿Cómo donar? Puede comunicarse con la organización en su cuenta de Instagram, que aparece como perrocallejerocr o al número 6351-1791, a nombre de Josseling.

“Verónica y yo somos tatuadoras y hemos hecho dos eventos, en los que hacemos los tatuajes más baratos y todo entra para la fundación, ni siquiera nos dejamos plata para los materiales. Hace como dos semanas estuvimos en la Antigua Aduana, en una feria de emprendedores, y nos dieron el chance de poner un stand para vender pañuelos y camisetas”, destacó.

LEA MÁS: Conozca a los perritos que se robaron el corazón de los jugadores Christian Bolaños y Pablo Arboine

¿Cuáles son los requisitos para adoptar? Eel lugar para vivir es relativo, porque pueden vivir en un apartamento o una casa grande, siempre y cuando se comprometan a sacar a pasear a la mascota. Que los interesados entiendan que las mascotas vivirán con ellos por largo tiempo y, por supuesto, darles todos los cuidados que necesitan.

La organización tiene un convenio con dos clínicas veterinarias para atender a las mascotas. Cortesía.

Una manita

En este momento, en la organización necesitan de varias herramientas para construir una especie de albergue para las mascotas rescatadas. Fernanda tiene un terreno en su casa, en donde pueden construirlo y, por eso, pegan el grito para recibir una manita.

En días pasados solicitaron tarimas de madera y ya las tienen, pero en este momento necesitan tornillos, puntabroca, blocks, aislante térmico para que las mascotas estén calientitas por la noche; así como pintura y láminas de zinc.

“Esto lo estamos buscando para construir el refugio, pero constantemente, necesitamos camitas, cobijas, tazas para alimento, champú, pecheras, correas, todo es bienvenido.

LEA MÁS: ¿Acaba de adoptar una mascota de la calle? Esto es lo primero que tiene que hacer

“Con las donaciones vamos costeando las comidas y la atención en las veterinarias; estamos planeando abrir un programa de padrinos, para que quienes pueden y tienen deseos de colaborar sumen una cantidad de dinero cada mes. Hay personas muy fieles que nos han ayudado desde el inicio y siguen ahí”, destacó.

Para Gene, como es conocida entre sus familiares y amigos, esta labor le llena en todos los sentidos.

“Es increíble trabajar en algo así, siempre el amor por los animales ha estado ahí y en muchas ocasiones me frustraba ver perritos o gatos maltratados, me estresaba y ahora me siento feliz al ver que puedo aportar para que se salven”, relató.