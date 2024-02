¿Acaba de adoptar una mascota de la calle? Esto es lo primero que tiene que hacer

Si acaba de adoptar una mascota ponga cuidado a estos detalles para que no le transmita alguna enfermedad. Archivo. (Shutterstock)

Un noble y lindo gesto como adoptar un perro o gato callejero podría generarle muchos problemas si no lo hace de la forma correcta.

Y hay un elemento fundamental que no puede dejarse de lado cuando se recoge un animal de la calle o se adopta.

Estos animales producen enfermedades zoonóticas, que se transmiten entre animales y seres humanos y por eso, lo ideal es que la mascota sea examinada para ver si trae parásitos y eliminarlos, antes de que se puedan transmitir a los miembros de su familia.

El veterinario Carlos Calvo rescató la cultura de adopción de mascotas, pero hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de llevarse un peludito o un minino a su casa.

“A veces queremos adoptar una mascota, pero no estamos preparados para darle el ambiente que requiere, hay que darle un acompañamiento en materia sanitaria, porque qué lindo tener un perrito o gatito, pero existe un riesgo y por eso, cuando adoptamos debemos tener la convicción de que vamos a tener ciertos criterios de responsabilidad, desde la mascota que voy a elegir, hasta los medios para cuidarlo”, dijo.

El experto comentó que cuando se habla de salud, no es únicamente quitarle los bichos al animalito, en este caso, se debe dar una atención integral.

“Cuando nos enfocamos en perritos rescatados de la calle, se crían en alcaltarillas, probablemente su madre no tenga vacunas y posiblemente esté malnutrida. Entonces, cuando el perrito llega al hogar se puede favorecer el traslado de los parásitos a los humanos”, destacó.

Las garrapatas forman parte de los parásitos externos. Archivo. (Shuttlerstock)

Lo inmediato

Para Calvo es vital darle los mejores cuidados a la mascota recién llegada a la casa.

“Los primeros seis meses de vida de un cachorro representan los primeros dos años de una persona, son tan sensibles como un bebé. Hay que anticipar la protección en el cachorro lo más rápido que se pueda para evitar el contagio de enfermedades.

“Como mínimo, se debe hacer un plan de nutrición y examen de sangre. El año anterior la OMS (Organización Mundial de la Salud) determinó que existen cerca de 275 enfermedades zoonóticas y de ellas, el 75 por ciento tienen que ver con parásitos”, comentó.

El veterinario recordó cuáles son los parásitos que más se ven en los animales.

“Los más conocidos son los externos, como piojos, garrapatas, pulgas, ácaros. Además, están los gastrointestinales o internos, muchas veces esos parásitos no los vemos, pero se presentan cuando la mascota vomita, tiene diarrea y hay un tercer grupo, que son aquellos parásitos que están en la sangre y que por ejemplo, se pueden transmitir por garrapatas”, explicó.

Lo primero que hay que hacer al adoptar una mascota es llevarlo al veterinario para que le haga un chequeo y si tiene bacterias, virus o parásitos, de inmediato se inicie con la eliminación de estos bichos.

“Si un perro viene de un centro de rescate, lo ideal es que haya un veterinario que tome acciones preventivas, antes de darlo en adopción.

“Pero si se recoge de la calle, antes de llevarlo a la casa sería bueno llevarlo a consulta, a ver si tiene pulgas. Recordemos que las pulgas se reproducen muy rápido, hasta 10 mil pulgas se pueden formar en una semana.

“Esta es una situación que no solamente tiene consecuencias para la sangre de las mascotas, hoy en día están relacionadas con, al menos, 200 enfermedades que se pueden transmitir a las personas”, destacó.

El doctor también compartió ciertos bolados para que en los primeros días, la convivencia con la mascota sea lo más prudente posible.

“No hay que dejar que las mascotas duerman con los niños durante los primeros días, mientras las mascota se revisa. La vacunación debe ser constante y la desparatización es mensual”, manifestó.

Es muy importante que apenas adopte a la mascota, la lleve al veterinario, para que sea revisado. Archivo. (Cortesía)

Atención

El doctor añadió que muchas veces no hay síntomas visibles de parásitos. Sin embargo, hay señales a las que se le puede prestar atención

“Un perrito o un gato que tenga un comportamiento anormal, debería encender las luces de alerta. Si no quiso comer, no quiso jugar, si he visto que no se come toda la comida, si le da diarrea o sus heces son babosas, si se le cae el pelo.

“Si un gato pasa 12 o 16 horas durmiendo y come de poquitos está bien porque duermen mucho, pero si cambia ese comportamiento puede tener algo anormal. Hay que prolongar la vida de la mascota, darle buena calidad de vida y los parásitos tienen ciclos de vida muy acelerados, con alta tasa de reproducción, por eso, hay que estar atentos a cada una de las señales”, comentó.