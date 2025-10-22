“Vergonzoso”: prensa hondureña explota por agónico triunfo del Cartaginés sobre Motagua

Cartaginés ganó la ida del repechaje ante Motagua con un gol sobre el minuto 90. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés no solo rompió una racha de un mes sin victorias, contando ambas competencias, sino que generó un temblor en la prensa de Honduras contra el Motagua, al que le llovió de lo lindo tras recibir, otra vez, un gol sobre el minuto 90, que le complica el panorama a los catrachos en esta serie de repechaje para buscar el boleto a la Concacaf Champions Cup.

Primero fue Alajuelense, semanas atrás, que le pegó al ciclón azul, con el recordado tanto de Diego Campos pasados los 90 minutos, con el que la Liga le remontó la eliminatoria de cuartos de final a los hondureños en su propio estadio.

La semana anterior, al Motagua también le pasó algo similar, cuando en el clásico de Honduras, Olimpia le arrebató el triunfo en la última acción del partido, decretando el 2-2 final y dejando a los azules sin victoria.

LEA MÁS: Así reaccionó Maynor Solano al temblor que lo agarró en vivo en televisión

El turno ahora fue para Cartaginés; Geancarlo Castro aprovechó una desacertada intervención del portero motagüense, para marcar el gol del triunfo, lo que desató una ola de ataques en redes sobre el conjunto de las águilas.

Geancarlo Castro fue el verdugo del Motagua en el Fello Meza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Periodistas de Honduras atacan al Motagua por perder ante Cartago

Julio César Cruz, periodista catracho, no escondió su enojo tras el triunfo del Cartaginés ante Motagua, catalogando de equipo pecho frío a los hondureños.

“Paupérrimo lo de Motagua en Cartago. Una vez más, ya me tienen harto, este equipo recibe gol en los últimos minutos y pierde 1-0 en la ida del repechaje. Error de Marlon Licona en el gol y ahora el conjunto azul está obligado a ganar por diferencia de dos si quiere avanzar a la Liga de Campeones. Si Cartaginés marca en Tegucigalpa, Motagua deberá ganar por diferencia de tres. Lo diré en mayúsculas: ‘EQUIPO PECHO FRÍO’”, comentó en la red social X.

Otro comunicador que expresó fuertes críticas al conjunto del Motagua tras caer en Cartago fue Gustavo Roca.

“Motagua una vez más al 90. Un horror de Marlon Licona que fildeó mal el balón en una salida, condenó al Motagua, que volvió a caer con un gol al 90+2. Los azules se están despidiendo de la Champions de Concacaf; la vuelta en el Nacional. Vergonzoso lo de este equipo”, dijo el periodista en su perfil de X.

LEA MÁS: Este es el mensaje de Juan Carlos Rojas a la afición del Saprissa tras conocerse su salida del club

Lo que se le viene a Cartaginés

Los brumosos se llevan esta ventaja de un gol a Tegucigalpa para el próximo martes intentar amarrar su boleto a la Concacaf Champions Cup

No obstante, primero deben ir a Heredia este fin de semana para medirse al bicampeón nacional, en un partido que podría ser el último clavo en el ataúd rojiamarillo, en caso de que los blanquiazules salgan con puntos de Santa Bárbara, o darle algo de esperanza a Jafet Soto y compañía si salieran airosos de dicho compromiso.