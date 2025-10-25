Así se prepara Cartaginés para un juego en el que puede hacerle mucho daño al Herediano

Andrés Carevic, técnico del Club Sport Cartaginés, tiene claro que una victoria ante Herediano es clave para afianzarse en los primeros lugares de la tabla, además, les permitiía alejarse del Team y complicar las aspiraciones rojiamarillas de avanzar de ronda.

Los brumosos enfrentarán al bicampeón nacional este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado. En este momento, los blanquiazules están en la cuarta casilla, con 20 puntos.

“Valoramos y respetamos a Heredia y juegan en su casa, es un clásico. Queremos hacer un buen partido y tratar de sacar un resultado positivo. De igual manera, ellos tuvieron una semana de descanso y nosotros venimos de jugar, así que bueno, va a ser un partido duro, muy disputado.

Andrés Carevic, técnico del Cartaginés habló de la posibilidad de alargar su distancia contra Herediano. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

“Trataremos de que nuestros jugadores se encuentren al 100 por ciento para poder ser competitivos y hacer el mayor de los esfuerzos para sacar un resultado importante para nosotros”, comentó.

Andrés Carevic y la situación de sus jugadores

El argentino también habló de la situación de algunos jugadores, como Carlos Barahona, quien salió lesionado en el partido contra Motagua, del martes anterior.

“Vamos a esperar hasta el último momento para ver qué jugador se encuentra al 100 por ciento para participar el día de mañana (sábado), que es un partido muy importante para nosotros, es un clásico.

El juego entre Herediano y Cartaginés será este sábado, a las 8 p.m. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

“Si hay algún jugador que no está al 100%, no lo voy a arriesgar porque también tenemos un partido importante el martes y tendré que jugar con otro compañero que se encuentre bien, estamos pensando primero en el partido contra Herediano y decidiremos qué es lo mejor para este encuentro”, dijo.

Además, el técnico habló de la situación de Douglas López y Cristopher Núñez.

“Con respecto a Douglas y a Cristopher, estuvieron fuera y como todo jugador que viene recuperándose, es muy difícil que de un momento a otro puedan jugar los 90 minutos.

“Hay partidos que a lo mejor no les puedo dar minutos, va a depender mucho de cómo está el partido, el campo de juego, hay varias circunstancias que cuando pasan estas cosas, no solo con esos dos, sino con todos que vienen de una lesión”, añadió.

