Video: Cristopher Núñez tuvo un emocionante regreso con el Cartaginés

Cristopher Núñez, volante y capitán del Cartaginés emocionó a los aficionados brumosos, al volver a pisar el césped del estadio Fello Meza.

El jugador estuvo fuera de las canchas, a causa de una lesión en su rodilla izquierda, que resintió a finales de agosto y el miércoles anterior entró de cambio en el encuentro entre los blanquiazules y el Motagua, por el repechaje hacia la Copa de Campeones de Concacaf.

Cristopher Núñez, capitán del Cartaginés regresó a las canchas, luego de superar una lesión en su pierna izquierda. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El de hoy (miércoles) fue un paso importante, pero no hemos ganado nada. Vamos a trabajar con humildad y creo que tenemos equipo para sacar un buen resultado allá. El equipo está con ganas de alcanzar grandes cosas y quiero agradecer a la afición que siempre se hace presente”, comentó.

¿Cómo se sintió Cristopher al ingresar a la cancha?

Una de las principales inquietudes que había en torno al jugador brumoso era saber cómo se sentía luego de dos meses sin jugar.

Cartaginés dio el primer golpe, en la serie ante Motagua. Rafael Pacheco. (La Nación/Fotografía: Rafael Pacheco)

“Me sentí bien, después de dos meses, es difícil regresar, el partido estaba con mucha intensidad, pero gracias a Dios, poco a poco voy agarrando ritmo. Y la consigna, es mantenernos con el marcador a favor.

“Son partidos de mucha intensidad, por ahí no pegan muchas faltas, dejan correr el juego y creo que eso es lo bueno de estos partidos, que hay más fluidez de juego”, afirmó.