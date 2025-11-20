Leonardo Vargas revela por qué el Piojo Herrera no convocaba jugadores de Cartaginés

El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, reveló los motivos por los que Miguel Herrera no consideraba a los jugadores de su equipo para la Selección Nacional de Costa Rica.

El mandatario brumoso reveló que luego del partido que acabó en igualdad a tres ante Haití, en una reunión en la Fedefútbol, le cuestionó a Herrera situaciones que no fueron del agrado del técnico.

“Yo le cuestioné cosas a Miguel, que no hizo cambios hasta el minuto 80, ya que no tenía respuestas en la banca por haber seleccionado tan mal; eso a él le molestó, eso es respuesta de lo que hizo a Cartaginés después”, mencionó en Teletica Radio.

Leonardo Vargas revela el motivo por el que no eran considerados, casi, jugadores del Cartaginés en la selección. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

En La Teja buscamos hablar con Vargas para que nos ampliara sobre esta situación del Piojo y su no consideración a jugadores blanquiazules.

“No nos tomó en cuenta en nada, así lo vi, así lo vivimos y así lo interpretamos; los cuestionamientos que yo le hice a Miguel Herrera el 15 de setiembre generaron en él, en su momento, decir eso, es algo obvio”, comentó el presidente de Cartago a La Teja.

Sobre Cristopher Núñez y su no llamado al final. “Él dijo que el único bueno era Núñez, lo llamó, pero igual, así fue la gestión de él, malas convocatorias que llevaron a esos resultados, ya que él manejaba otros criterios para convocar a los jugadores”.

Y es que el entrenador azteca comentó que no llamaba jugadores del Cartaginés debido a que no saben ganar encuentros importantes, algo que al parecer el Piojo tampoco tenía idea cómo se hacía.