Leonardo Vargas revela por qué el Piojo Herrera no convocaba jugadores de Cartaginés

Durante casi todo su periodo como entrenador de Costa Rica, Miguel Herrera prácticamente no consideró a jugadores de Cartaginés, una situación cuyo trasfondo fue revelado este jueves por Leonardo Vargas.

Por Eduardo Rodríguez

El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, reveló los motivos por los que Miguel Herrera no consideraba a los jugadores de su equipo para la Selección Nacional de Costa Rica.

El mandatario brumoso reveló que luego del partido que acabó en igualdad a tres ante Haití, en una reunión en la Fedefútbol, le cuestionó a Herrera situaciones que no fueron del agrado del técnico.

“Yo le cuestioné cosas a Miguel, que no hizo cambios hasta el minuto 80, ya que no tenía respuestas en la banca por haber seleccionado tan mal; eso a él le molestó, eso es respuesta de lo que hizo a Cartaginés después”, mencionó en Teletica Radio.

Leonardo Vargas revela el motivo por el que no eran considerados, casi, jugadores del Cartaginés en la selección. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

En La Teja buscamos hablar con Vargas para que nos ampliara sobre esta situación del Piojo y su no consideración a jugadores blanquiazules.

“No nos tomó en cuenta en nada, así lo vi, así lo vivimos y así lo interpretamos; los cuestionamientos que yo le hice a Miguel Herrera el 15 de setiembre generaron en él, en su momento, decir eso, es algo obvio”, comentó el presidente de Cartago a La Teja.

Sobre Cristopher Núñez y su no llamado al final. “Él dijo que el único bueno era Núñez, lo llamó, pero igual, así fue la gestión de él, malas convocatorias que llevaron a esos resultados, ya que él manejaba otros criterios para convocar a los jugadores”.

Y es que el entrenador azteca comentó que no llamaba jugadores del Cartaginés debido a que no saben ganar encuentros importantes, algo que al parecer el Piojo tampoco tenía idea cómo se hacía.

