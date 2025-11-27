Ronald Matarrita explica qué piensa de Byron Mora tras la lesión de Washington Ortega

Desde el momento en que Washington Ortega cayó al césped del estadio Alejandro Morera Soto ante Sporting el pasado domingo, y fue sustituido, el nerviosismo se apoderó del liguismo por la llegada de Byron Mora al arco, debido a su inexperiencia.

Pese a esto, en Alajuelense son claros que confían en el joven portero manudo, y esto lo reflejó Rónald Matarrita en la zona mixta tras el empate a uno ante el Xelajú en la final de ida de la Copa Centroamericana, en la que al guardameta solo le pudieron marcar tras un lanzamiento desde los once pasos.

Byron Mora fue el sustituto de Washington Ortega en el arco de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Al final nosotros teníamos la tranquilidad de que cualquiera de los tres porteros que teníamos, incluso los cuatro, también está Dani ahí del alto rendimiento, que también tiene un nivel altísimo, así que por ese lado sabíamos que estábamos con toda la tranquilidad de que al portero que le tocara iba a hacerlo bien, así que muy bien y enhorabuena que tuvo esta oportunidad y pudo hacerlo bien”.

Sobre la adversidad de ir a buscar el trofeo de visitantes, Matarrita se siente confiado del equipo por ya saber sacar este tipo de series, como han hecho en ocasiones recientes, además de la cantidad de manudos que se especula estarán viajando a Guatemala.

Rónald Matarrita se siente confiado con los arqueros suplentes de Alajuelense tras lesión de Washington Ortega. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“En todos los estadios que hemos ido vemos gente de la Liga, entonces nos llena de orgullo y responsabilidad de sacar las series. El equipo se sabe comportar en los partidos de visita pese a ir con todo en contra, así que bueno, ojalá que los que estén ahí celebren con nosotros”, comentó el lateral en zona mixta.

Alajuelense necesita anotar en suelo guatemalteco para seguir con vida, ya que una paridad sin goles le daría el trofeo a los chapines; sin embargo, un empate con dos o más tantos haría a los liguistas tricampeones, mientras que el 1-1 alargaría la serie a tiempo extra y eventualmente a penales; todo esto debido a la regla del gol de visitante.