Henry Bejarano fue claro sobre las polémicas que ya suma el juego entre Cartaginés y Alajuelense

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja analizó las dos jugadas polémicas que dejó el primer tiempo entre Cartaginés y Alajuelense, con una situación por lado.

No había penal para Cartaginés

La primera acción se dio a los 36 minutos, cuando los blanquiazules reclamaron una mano de Santiago van der Putten que reclamaban como penal al árbitro Steven Madrigal.

LEA MÁS: Cartaginés vs. Alajuelense: dos jugadores criticados por la afición manuda serán titulares este domingo

Alajuelense y Cartaginés tienen una polémica arbitral por lado, (JOHN DURAN/John Durán)

Para el exárbitro no había penal en la jugada porque es una mano natural, es decir la bola picó primero en el suelo y buscó la mano del futbolista y no al revés.

“Cuando el jugador hace movimiento de mano hacia el balón, todas se sancionan como penal, pero acá no hay movimiento de la mano hacia el balón, por lo que no es penal”, indicó.

Bien anulado el gol de Alajuelense

La otra jugada fue un gol anulado a Jeison Lucumí a los 42 minutos por una falta previa que para Bejarano existe con la mano del manudo.

“Hay un desplazamiento de la mano hacia la cara del jugador de Cartago, bien señalada de parte del árbitro, lo que pasa es que la sanciona muy tarde, tiene que hacerlo inmediato, pero bien anulado el gol”. explicó.

LEA MÁS: Saprissa lo espera, pero Cartaginés no ve cómo domar al León en el Fello

Cartaginés pierde 2-0 ante Alajuelense al cierre del primer tiempo. (JOHN DURAN/John Durán)

Henry Bejarano analizó la polémica del primer tiempo entre Cartaginés y Alajuelense

Sin falta previa en gol

Finalmente considera que no había falta en la jugada que reclaman los blanquiazules que acabó en el segundo gol de Alajuelense anotado por Fernando Piñar en tiempo de reposición.

LEA MÁS: Yael López lleva más de dos meses esperando que lo operen por su lesión, ¿qué pasó?