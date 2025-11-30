Yael López lleva más de dos meses esperando que lo operen por su lesión, ¿qué pasó?

Yael López, futbolista del Cartaginés, ha tenido una verdadera prueba a la paciencia mientras espera una operación por la seria lesión que sufre desde hace dos meses y medio.

La lesión que lo dejó fuera de dos torneos

Tras un partido ante San Carlos, el 14 de setiembre, el lateral derecho sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión de menisco, lo que lo dejó fuera de todo lo que resta del vigente campeonato y del siguiente.

Yael López apenas pudo jugar un par de partidos con Cartaginés. (Cortesía. /Cortesía.)

Al jugador le correspondía estar entre ocho y nueve meses afuera por lo delicado del tema, pero el asunto se complicó aún más porque, a pesar del tiempo que ha pasado desde que ocurrieron los hechos, aún no ha sido operado, según nos confirmaron en el club.

La operación sería hasta diciembre

Juan Carlos Herrera, preparador físico blanquiazul, nos contó que la cirugía se realizará en diciembre, posiblemente a inicios, por lo que será hasta ese momento que podremos empezar a contar el tiempo de recuperación.

¿Por qué se ha retrasado tanto la cirugía?

El brumoso nos habló del caso con mucha transparencia.

“El tema de Yael se complicó por algunas cosas, primero por temas de pólizas y cuestiones logísticas, de seguros, porque recordemos que él llegó al club sobre la hora, cuando estaba por cerrarse la fecha de inscripción y algo sucedió con eso y por eso se ha ido retrasando un poco el tema en primera instancia”, comentó.

Lamentablemente por esas circunstancias el principal perjudicado ha sido el jugador.

Los compañeros de Cartaginés han apoyado a Yael López en su lesión. (Club Sport Cartagin/Club Sport Cartaginés)

Diferencias médicas también frenaron el proceso

El otro motivo fue médico: el especialista nos indicó que buscaron varias opiniones por la complejidad de la lesión.

“En su momento también habían ciertas diferencias de opiniones médicas sobre su lesión, entonces quisimos ir paso a paso y escogiendo el mejor reporte y decisión médica hasta que seguramente ahora en diciembre será intervenido con el procedimiento que corresponde”, dijo.

Su regreso sería hasta finales del 2026

Ante este panorama, Herrera indicó que el regreso del jugador sería hasta después del Clausura 2025, hacia el cierre del 2026.

“Desgraciadamente, por todo esto que explico, se atrasó la operación y esperemos que en diciembre sea operado para que antes que acabe el próximo año pueda volver y que lo haga mejor que nunca”, explicó.

Cartaginés ha tenido problemas con lesiones de larga duración con jugadores como José Luis Quirós, Randall Cordero y Leonardo Alfaro, quienes estarán disponibles hasta el otro año.