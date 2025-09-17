Yael López enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera: “Me siento muy triste”

Yael López regresó este semestre para jugar en el Cartaginés, desafortunadamente se lesionó. (Cortesía. /Cortesía.)

El fútbol y la vida le mandaron una dura prueba al lateral Yael López, quien volvió a Costa Rica para el Apertura 2025 con toda la ilusión de retomar protagonismo, ahora con el Cartaginés.

La lesión que sufrió el domingo en el estadio Carlos Ugalde ante San Carlos terminó siendo más grave de lo esperado, por lo que el jugador pasará bastante tiempo fuera de las canchas.

El cuadro brumoso aún no confirma el tipo de lesión ni cuál sería el tiempo de recuperación. Don Leonardo Vargas, presidente blanquiazul detalló a La Teja que es un problema delicado, sin explicar exactamente cuál sería.

López habló con nosotros para hablar sobre el momento que atraviesa, nos confirmó que el asunto es peor de lo que se imaginaba, pero que prefere al mal tiempo ponerle buena cara, pese a que se siente muy triste por lo sucedido.

LEA MÁS: Leonardo Vargas confirma una mala noticia sobre Yael López en Cartaginés

“Pues me encuentro preocupado por la seriedad de la lesión, algo que parecía no ser mucho terminó siendo una lesión grave, por la que me siento preocupado y, aparte de eso, pues muy triste por el momento en que pasa, por las circunstancias que la rodean.

“Venía regresando al país con muchas ganas de aportale al club lo mejor de mí y devolverle un poquito a los señores Vargas, que confiaron en mí, a Carevic, a los compañeros que me recibieron muy bien desde el primer momento y la realidad es esa, me siento muy triste”, dijo.

Yael López jugó en el club Boyacá Chico de Colombia el semestre pasado. Foto: Cortesía Yael López (Cortesía Yael López/Cortesía Yael López)

Yael viene de jugar en el fútbol de Colombia, país en el que militó con el Boyacá Chico de la primera división. Allí estuvo de enero a agosto.

“Le agradezco mucho a todos en el club por todo el apoyo que me han dado con todo este tema de la lesión y ahora queda prepararse de buena manera para lo que viene, mental y físicamente es un proceso que es muy complicado. Muchos excompañeros y amigos que han pasado por esta situación me han escrito y han estado ahí cuando salió la noticia de la lesión, también les agradezco”, explicó.

LEA MÁS: Yael López llega al Cartaginés para amarrar un récord que pocos ticos tienen en su carrera

López nos contó que más allá de la recuperación física de la lesión, también está trabajando en la parte mental, por lo que hasta cuenta con un coach que le ayuda en esa parte.

“Es un proceso complicado, duro, difícil de llevar, pero al final todo pasa, vamos a poner lo mejor, enfocados en recuperarme bien y que el regreso sea de buena forma. Desde hoy empecé a trabajar con don David Weiz, por ejemplo, que siempre ha sido mi coach deportivo, ya estoy con él por la parte mental, que como te digo, es muy importante y ya charlamos.

“Al final ya no queda de otra, esta es la realidad, sí, estoy triste, pero tengo que aceptarlo, las lesiones son difíciles para un deportista de alto rendimiento, más en la situación que yo venía, jugué dos partidos en los que pude colaborar, al final es un asunto bastante complicado, pero vamos a trabajar con muchas ganas por volver”, comentó.

LEA MÁS: Yael López no puede creer la diferencia de precios entre alquilar en Colombia y Costa Rica

Yael López se lesionó en la victoria de Cartaginés el domingo por 2-0 ante San Carlos. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Para los brumosos son malas noticias en términos generales, pues en los laterales han tenido tres lesiones en pocas semanas.

López fue traído para cubrir la lateral derecha del cuadro brumoso, que había sufrido las bajas de José Luis Quirós, por una lesión que se tardará entre seis y nueve meses, y la de Carlos Barahona, quien presenta un esguince grado dos en el ligamento de su rodilla derecha, en este caso no se ha dicho el tiempo que permanecerá fuera.

Cartaginés ha tenido varias situaciones con lesionados este torneo. En estos momentos están fuera por esa causa Randall Cordero, Cristopher Núñez, Douglas López y Leonardo Alfaro, ya logró recuperar a Everardo Rubio y a Suhander Zúñiga.