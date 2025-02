Yael López no puede creer la diferencia de precios entre alquilar en Colombia y Costa Rica

Yael López llegó en enero al Boyacá Chico de Colombia. Foto: Cortesía Yael López (Cortesía Yael López/Cortesía Yael López)

¿Se imaginan vivir en un apartamento de tres cuartos, amueblado con todas las comodidades, en una torre de once pisos, bonito, seguro y que el alquiler le salga en menos de 200 mil colones? Eso es lo que paga Yael López en el lugar adonde vive en Colombia, por más sorprendente que suene.

La Teja conversó con lateral costarricense que se fue a tener su primera experiencia internacional con el Boyacá Chico de la primera división colombiana y nos contó algunos detalles que nos dejaron más que sorprendidos.

El jugador nos reveló que una de las cosas que más lo ha sorprendido es lo barato que es la nación cafetera respecto a Costa Rica en cosas básicas para la vida como lo son los alquileres, la comida en el supermecado y la ropa.

“Vieras que sí, la verdad es que es muchísima la diferencia entre los dos países, por los viajes que había hecho a Colombia ya sabía un poco cómo se manejaban acá las cosas, pero es muy diferente a ir de viaje en el que muchas veces uno hasta gasta de más, pero ahora que me toca vivir acá, estar en el día a día, me di cuenta que es muchísimo más barato en prácticamente todo respecto, a lo que he podido ver”

“El transporte público, tomar un bus, un taxi, ir al mercado, a un super a hacer compras, la ropa, pero el alquiler es lo que realmente me dejó sorprendido, es muy muy barato, realmente muy cómodo, al menos acá en la ciudad que vivo. Sí sé que en Bogotá lo que es el alquiler sí es más caro por ser capital, pero sí siguen siendo más barato que Costa Rica”, explicó.

López nos dijo que en Costa Rica imposible encontrar un lugar como en el que vive, al precio que está pagando

“Yo vivo acá con mi familia en un edificio de once pisos, que sería en Costa Rica por decirlo así como en una torre, tengo la casa amueblada por completo, con tres habitaciones, cocina, zona para lavar ropa, dos baños, todo full equipado yo pago acá menos de $400 , como $380, con todo eso”

“Con los recibos de agua, luz, gas, que acá se usa mucho el gas, pagué menos de $50 (25 mil colones) entre todos. Yo en San José en la casa que tengo allá, pagábamos por mes, solo de luz, como 50 mil por mes, de agua 15 mil”, explicó.

Yael tiene casa propia en Tiquicia, pero por compañeros y muchos amigos sabe más o menos lo que se paga allá por un lugar igual o hasta menor a lo que tiene en Colombia.

“Sé que un lugar como esté mínimo por lo menos te cobran de alquiler por lo menos entre $1100 y $1300 (Entre los 560 mil y 660 mil colones), incluso mucho más pequeños y depende del lugar. En San José o Escazú pueden ser hasta mucho más caros”, contó.

Con la comida contó que lo que en Costa Rica se gastas en una quincena en el supermercado, puede alcanzar para un mes y medio o dos allá depende de adonde compre, pues hay sitios muy económicos para personas sin mucho dinero.

Los precios es sin duda uno de los motivos por los que se siente muy cómodo en Colombia, una liga en la que espera destacar, tener muchos minutos y destacar en un país especial para él como lo es la patria de su papá.