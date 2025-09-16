Leonardo Vargas confirma una mala noticia sobre Yael López en Cartaginés

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, confirmó a La Teja que Yael López sufrió una lesión delicada, en el juego del domingo pasado ante San Carlos.

Leonardo Vargas dice que lo de Yael López es serio, pero no tiene detalles. (Rafael Pacheco. /Rafael Pacheco. )

Los brumosos ganaron 2 a 0 en el estadio Carlos Ugalde, pero López fue sustituido al minuto 64 por una lesión, el volante Claudio Montero entró en su lugar.

Ante una consulta de La Teja, mediante un mensaje de texto, Vargas nos escribió: “Tiene un problema delicado, pero todavía no sé exactamente qué pasó”.

Una fuente en off nos dijo, horas antes, que se había soltado el rumor en el camerino brumoso de que la lesión del lateral era seria.

El periodista Kevin Jimenez informó en sus redes sociales que la dolencia de Yael es un problema de ligamentos cruzados y que tardará varios meses en recuperarse.

Yael López se lesionó ante San Carlos. Aquí con su agente Juan Vicente Carvajal. (Cortesía /Cortesía )

López fue traído para cubrir la lateral derecha del cuadro brumoso, que había sufrido las bajas de José Luis Quirós, por una lesión que se tardará entre seis y nueve meses, y la de Carlos Barahona, quien presenta un esguince grado dos, en el ligamento de su rodilla derecha, en este caso no se ha dicho el tiempo que permanecerá fuera.

Cartaginés ha tenido varias situaciones con lesionados este torneo. En estos momentos están lesionados Randall Cordero, Cristopher Núñez, Douglas López y Leonardo Alfaro, ya logró recuperar a Everardo Rubio y a Suhander Zúñiga.

Los brumosos tienen un partido bravo este jueves, en el estadio Fello Meza, cuando reciban la visita de uno de los animadores del Clausura 2025, Pérez Zeledón.

Los brumosos son primeros con 14 puntos y los generaleños segundos, también con 14 unidades, eso sí, el Cartaginés debe un partido al calendario.