¿Quiénes son los hermanos manudos que le quieren dar la copa 31 a Alajuelense?

Los hermanos Jael López y Miguel Ajú podrían quedar campeones este miércoles con Alajuelense, algo que también puede suceder en el cuadro Cartaginés, donde juegan William y José Luis Quirós.

Los hermanos Miguel y Yael se llevan bien.

Miguel y Yael son hijos del exjugador de Alajuelense Nisson Perea, un veloz delantero colombiano que jugó en los noventa en nuestro país.

Ambos se conocieron desde antes de enterarse del lazo sanguíneo, ya que varias veces jugaron en contra en ligas menores. Pero apenas se dieron cuenta, empezaron a llevarse muy bien. El fútbol facilitó esa armonía, pero la relación se fortaleció más cuando los dos jugadores llegaron al primer equipo de la Liga.

[ Familia dio prioridad al fútbol y ahora sus hijos jugarán la final entre Alajuelense y Cartaginés ]

Incluso, el domingo pasado ambos futbolistas fueron titulares y este miércoles podrían luchar nuevamente juntos en el juego final ante Cartaginés, en el que lucharán por darle la 31 a la Liga.

Yael se crió en el Pacto del Jocote, en Alajuela centro y su tío Edgar López habló con La Teja sobre su sobrino y la relación que tiene con Miguel.

Yael López con su abuelo Edgar López (qdDg) a quien consideraba un papá. (Cortesía )

“La relación de ellos fue muy amena, a pesar de que ambos se dieron cuenta de una manera muy sorpresiva, lo tomaron de una forma madura y natural, ademas de que comparten la misma pasión por el fútbol lo que creo, les ayuda muchísimo más a tener una buena relación y ahora aún más compartiendo en el mismo equipo”, expresó.

[ Miguel Ajú se topa al final del torneo otro chance de alzar la mano en el marco de Alajuelense ]

Yael fue un niño feliz en medio del futbol, metido desde los cuatro años a la Academia de Futbol de Carmelita y feliz jugando con su tío.

“Fue un niño tortero como ninguno, entre ambos, cuando jugábamos bola en la casa, no había día en que no se quebrara una ventana, un adorno o que le hiciéramos daño a alguna de las plantas que tenía mi mamá en la casa”, recuerda Edgar.

" Y en cuanto a si era tímido pues no, todo lo contrario, creo que el balón siempre le permitió abrirse espacio y romper el hielo con los niños a su alrededor, dado a que no hubo día en que no pateara un balón”, añadió.

Dice Edgar que Jael expresó siempre gran admiración por los jugadores manudos como Hárold Wallace y Carlos ‘Zorro’ Hernández y a nivel internacional por Carles Puyol.

Miguel Ajú defendió la portería manuda el domingo en el Fello Meza. (Rafael Pacheco Granados)

Los hermanos hacen constantemente actividades para compartir, e incluso, se une un tercer hermano, Sebastián Perea.

“Creo que con el paso del tiempo así como el hecho de que ahora estén jugando en la Liga ha generado que sean más unidos”, dijo Edgar.

Sebastián Perea, hermano de ambos jóvenes, dijo que sus hermanos estaban super orgullosos y felices de ser titulares en ese partido ante Cartaginés.

[ Yael López: “Desde niño soy liguista y mi sueño era jugar con mi hermano acá” ]

“Cada uno ha luchado por eso, estaban felices, pero tranquilos, son profesionales pero también tienen mesura y estaban deseando algo así para aprovechar la oportunidad”, expresó el joven de 22 años.

Dice que los dos son personas muy enfocadas y entregadas en lo que hacen. “Siempre tratan de estar enfocados en su trabajo, ambos son muy profesionales, entregados, de carácter fuerte y son buenas personas, llevaderos, caen bien y la gente los busca por eso. Buscamos momentos para compartir, son pocos pero cuando lo hacemos aprovechamos el tiempo”, dijo.

Añadió que el más molestón es Yael, ‘pero realmente por poquito’.

Sebastián espera que a sus hermanos les vaya bien hoy y puedan conquistar la 31 para la Liga.

Edgar dijo que si eso ocurre, sería un orgullo para la familia.

“Sería una experiencia increíble para ambos y para nuestras familias, ya que sería un sueño más cumplido para ellos y una alegría para nosotros verlos alcanzar esta meta”.