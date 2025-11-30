Deportes

Cartaginés vs. Alajuelense: dos jugadores criticados por la afición manuda serán titulares este domingo

El “Machillo” Ramírez apostó por mantener en cancha a dos futbolistas que han recibido fuertes críticas de la afición.

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El partido entre Alajuelense y Cartaginés de este domingo llega cargado de expectativa y el técnico Óscar “Machillo” Ramírez, decidió alinear como titulares a Alejandro Bran y Alberto Toril, dos futbolistas que han sido cuestionados por su propia afición.

La decisión que encendió el debate

Hace tan solo unos minutos, el equipo manudo dio a conocer la alineación oficial para el encuentro, y la presencia de estos dos jugadores generó sorpresa entre los seguidores rojinegros, quienes expresaron su inconformidad en redes.

Los 11 escogidos por la Liga

El cuadro manudo saltará a la cancha con los siguientes futbolistas: Byron Mora, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Santiago Van Der Putten, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Aarón Salazar, Diego Campos, Kenyel Michell, Jeison Lucumí y Alberto Toril.

Alajuelense vs. Xelajú
El encuentro en el Fello Meza iniciará a las 11 a.m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La apuesta del “Machillo” deja claro que mantiene su confianza en ambos jugadores, pese a la presión externa.

Cartaginés también confirmó su equipo

El rival blanquiazul ya reveló también sus titulares para este compromiso. Los elegidos fueron: Kevin Briceño, Claudio Montero, Douglas López, Mauro Quiroga, Christopher Núñez, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Marco Ureña, Everardo Rubio y Suhander Zúñiga.

Alajuelense jugará de visita en el Fello Meza a partir de las 11 a.m., en lo que es la penúltima jornada de la fase regular del Apertura 2025.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cartaginés vs AlajuelenseAlineaciónFello Meza
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.