Cartaginés vs. Alajuelense: dos jugadores criticados por la afición manuda serán titulares este domingo

El partido entre Alajuelense y Cartaginés de este domingo llega cargado de expectativa y el técnico Óscar “Machillo” Ramírez, decidió alinear como titulares a Alejandro Bran y Alberto Toril, dos futbolistas que han sido cuestionados por su propia afición.
La decisión que encendió el debate
Hace tan solo unos minutos, el equipo manudo dio a conocer la alineación oficial para el encuentro, y la presencia de estos dos jugadores generó sorpresa entre los seguidores rojinegros, quienes expresaron su inconformidad en redes.
Los 11 escogidos por la Liga
El cuadro manudo saltará a la cancha con los siguientes futbolistas: Byron Mora, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Santiago Van Der Putten, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Aarón Salazar, Diego Campos, Kenyel Michell, Jeison Lucumí y Alberto Toril.
La apuesta del “Machillo” deja claro que mantiene su confianza en ambos jugadores, pese a la presión externa.
Cartaginés también confirmó su equipo
El rival blanquiazul ya reveló también sus titulares para este compromiso. Los elegidos fueron: Kevin Briceño, Claudio Montero, Douglas López, Mauro Quiroga, Christopher Núñez, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Marco Ureña, Everardo Rubio y Suhander Zúñiga.
Alajuelense jugará de visita en el Fello Meza a partir de las 11 a.m., en lo que es la penúltima jornada de la fase regular del Apertura 2025.