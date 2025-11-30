Cartaginés vs. Alajuelense: dos jugadores criticados por la afición manuda serán titulares este domingo

El partido entre Alajuelense y Cartaginés de este domingo llega cargado de expectativa y el técnico Óscar “Machillo” Ramírez, decidió alinear como titulares a Alejandro Bran y Alberto Toril, dos futbolistas que han sido cuestionados por su propia afición.

La decisión que encendió el debate

Hace tan solo unos minutos, el equipo manudo dio a conocer la alineación oficial para el encuentro, y la presencia de estos dos jugadores generó sorpresa entre los seguidores rojinegros, quienes expresaron su inconformidad en redes.

Los 11 escogidos por la Liga

El cuadro manudo saltará a la cancha con los siguientes futbolistas: Byron Mora, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Santiago Van Der Putten, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Aarón Salazar, Diego Campos, Kenyel Michell, Jeison Lucumí y Alberto Toril.

El encuentro en el Fello Meza iniciará a las 11 a.m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La apuesta del “Machillo” deja claro que mantiene su confianza en ambos jugadores, pese a la presión externa.

Cartaginés también confirmó su equipo

El rival blanquiazul ya reveló también sus titulares para este compromiso. Los elegidos fueron: Kevin Briceño, Claudio Montero, Douglas López, Mauro Quiroga, Christopher Núñez, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Marco Ureña, Everardo Rubio y Suhander Zúñiga.

Alajuelense jugará de visita en el Fello Meza a partir de las 11 a.m., en lo que es la penúltima jornada de la fase regular del Apertura 2025.