Una remontada milagrosa mantiene con vida a Pérez Zeledón en el torneo

Con un ambiente frío en las gradas y en cuanto al clima, Pérez Zeledón buscaba seguir en la lucha por la clasificación. La tarea se puso cuesta arriba desde la derrota en casa contra Cartaginés, pero aún había una ligera esperanza.

Una etapa inicial sin muchas emociones, pero con un equipo generaleño obligado a ganar, algo que se pondría adverso tras el tanto de Leonel Peralta a los 40 minutos, en una acción en la que hubo un entrevero en el área de los visitantes, que acabaría con el argentino colocando la primera diana de la tarde.

Pérez Zeledón sigue con vida tras milagrosa remontada ante Guadalupe. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)

Con ese resultado, los generaleños se estaban quedando sin ninguna opción en el torneo. Por ello, el técnico de Pérez Zeledón movió sus fichas en el medio tiempo, buscando una remontada que los hiciera soñar con mantener la velita puesta, primero en que Saprissa le gane a Liberia este domingo, y luego haciendo lo suyo para optar por un puesto dentro de los cuatro primeros de la tabla.

Los generaleños empezaron a dominar las acciones, lo que trajo su fruto al minuto 61 con el gol del empate, obra de Jefferson Rivera.

Un gol alejaba a Pérez Zeledón de seguir con vida y como una broma del destino, uno de los hombres de mayor jerarquía de los visitantes, fue quien falló a la hora grande. Un centro al área y el portero Bryan Segura saldría mal, lo que le permitiría a Guadalupe colocar el 2-1 gracias, gracias a un remate de cabeza de Jeikel Venegas.

La visita igualaría en la reposición, tras otra desacierto en portería, con gol de Rawy Rodríguez; sin embargo este 2-2 sería insuficiente para seguir con vida.

Pero el milagro se haría realidad cuando un penal, pasados los 100 minutos de juego, le daría vida a Pérez Zeledón ganando 2-3 con gol de Manuel Morán.

Pérez Zeledón remontó ante Guadalupe con dos goles en la reposición. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)

Pérez Zeledón sigue con vida tras este triunfo, a la espera de que Saprissa logre vencer a Liberia, y ellos hacer lo suyo en la última jornada en casa contra Herediano y rezar para que los guanacastecos pierdan de nuevo en Cartago.