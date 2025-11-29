Pérez Zeledón tomó una decisión trascendental que le traerá mucha paz en medio de la lucha por clasificar

Luego de varios torneos peleando el descenso sin un norte claro ni estabilidad en los banquillos, el Municipal Pérez Zeledón encontró rumbo con el mexicano Luis Alberto Orozco, por lo que este viernes confirmó oficialmente la renovación de su entrenador.

Proceso a largo plazo en el sur

Los Guerreros del Sur confirmaron que el Chuleta, joven técnico de 41 años, se mantendrá con ellos por año y medio más, es decir hasta junio del 2027, y buscar un proceso con grandes objetivos tras un buen primer semestre.

El Chuleta Orozco se ganó con resultados su renovación Pérez Zeledón. (Instagram Luis Orozco. /Instagram Luis Orozco.)

Opciones matemáticas de clasificación

Los sureños aún están en la lucha por la clasificación, aunque suene complicado. Para ello deberán ganarle este sábado a Guadalupe FC y el próximo fin de semana al Herediano, y esperar que el Municipal Liberia pierda los dos juegos que le restan.

Un rendimiento que sorprendió a todos

A pesar que no se consiguiera el boleto, la mayoría de pronósticos al inicio del torneo para los celestes era en los últimos lugares, por lo que lo hecho por el Chuleta fue una grata sorpresa.

Orozco se ganó a la zona sur

Orozco además tuvo muy buena química en la zona sur, según comentó en una entrevista con La Teja hace unas semanas.

A Pérez Zeledón le ha ido bien de la mano de Luis Chuleta Orozco (La Nacion/Cortesía Municipal Liberia)

“Me llamó la atención la llamada de Robert Arias (gerente deportivo), que escuchara mi metodología. Me gustó que haya jugadores nuevos que buscan segundas oportunidades para alcanzar metas y objetivos, lo que hace de esto un reto más poderoso que me puede hacer crecer como técnico. La idea es ayudar a los chicos a que se puedan desenvolver.

“Me gustaría dejarle al club algo importante. Me gusta cooperar, donde el material humano y económico se aproveche al máximo. En la vida no siempre se necesitan lujos para obtener lo que se quiere”, confesó entonces.