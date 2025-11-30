Freddy Álvarez respira otro aire en Liberia tras superar el mismo problema físico que puso en aprietos a David Guzmán

Freddy Álvarez, volante del Municipal Liberia, y David Guzmán, contención del Saprissa, podrían verse las caras este domingo cuando ambos clubes se enfrenten en Tibás a las 4 p.m, dos jugadores al que perder peso de manera abrupta les jugó una mala pasada.

El repunte de Álvarez hacia el cierre del torneo

El pampero está teniendo su mejor momento hacia el cierre del torneo, por primera vez en el certamen pudo jugar cinco partidos seguidos, tema que le había costado mucho porque le tuvo que poner bastante para ponerse en la forma física que le exigía el cuerpo técnico.

Freddy Álvarez no estaba jugando en Liberia por una lesión tras bajar de peso súbitamente. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Meses difíciles: pocos minutos y mucha exigencia

Entre las fechas 1 y 11, el exjugador de Alajuelense apenas disputó 61 minutos, en las primeras jornadas ante Cartaginés y Pérez Zeledón y en la 6 ante el Herediano, luego estuvo fuera de convocatoria por siete partidos y en uno se quedó en la banca.

LEA MÁS: Presidente de Liberia le responde a los que los dan por menos pese a llevarle seis puntos a Herediano

¿Qué estaba pasando con Freddy?

¿Qué estaba pasando con Freddy? Wílder Eusse, presidente del club aurinegro nos contó que el jugador de 30 años tuvo que esforzarse duro para mejorar su condición física y que en medio de ese proceso, debido a los resultados, hasta tuvo una lesión.

“En el caso de Freddy lo que pasó es que el profe es bastante exigente en la parte física y mientras el jugador no esté en su peso ideal o el porcentaje de grasa ideal, no tendrá un solo minuto y eso le costó un poquito al jugador”.

“Con él nos pasó que bajó tanto de peso, que tuvo una recarga muscular, entonces lo dejó recuperar bien y en el partido anterior con Guadalupe fue titular, jugó 75 minutos muy bien. Fue parte de un proceso en su adaptación”, indicó.

Lo mismo le ocurrió a Guzmán

David Guzmán tuvo una lesión al inicio del torneo por perder peso con mucha rapidez. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lo sucedido con Álvarez es muy similar a lo que pasó con Guzmán al puro inicio del campeonato, cuando la pérdida de peso fue tal, que en lo muscular se resintió.

LEA MÁS: David Guzmán se lesionó y lloró: nutricionista explica si la pérdida de peso influyó

Paulo César Wanchope, entrenador del Monstruo al inicio de la campaña, explicó que en este tipo de casos es algo que puede suceder por la exigencia que se le hace al cuerpo.

“Él se ha esforzado muchísimo por estar en un buen nivel. Lo dije terminando la temporada pasada, que es contraproducente también el hecho de perder peso muy rápido, porque se toma el riesgo de lo que está pasando", explicó.

LEA MÁS: Renovación de David Guzmán divide a la afición de Saprissa

Liberia busca un punto decisivo

Sin lesiones de por medio, Álvarez espera ser una ficha que este domingo ayude a que Liberia consiga el punto que le hace para clasificar a semifinales.