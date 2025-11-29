Presidente de Liberia le responde a los que los dan por menos pese a llevarle seis puntos a Herediano

El Municipal Liberia tiene la papa en la mano si quiere meterse a las semifinales del Apertura 2025, dado que tan solo necesita un punto para clasificar. Este lo deberá sacar en las visitas al Estadio Saprissa (Tibás) este domingo o al Fello Meza el próximo fin de semana.

Un cierre duro ante rivales históricos

Los pamperos saben que tienen un cierre duro en casa contra dos equipos grandes. No pueden fallar si quieren evitar el riesgo de que Herediano o Pérez Zeledón les quiten su lugar en el último suspiro.

Herediano parece ser la principal amenaza de Liberia por clasificar. (Facebook Liberia/Facebook Liberia)

Los escenarios matemáticos que definen el boleto

La situación es clara, para que los rojiamarillos o los Guerreros del Sur avancen deben ganar los dos juegos que les quedan y esperar que los aurinegros pierdan los dos, con lo que empatarían en 26 puntos y el gol diferencia dictará sentencia.

Los juegos que mueven la clasificación

Los sureños jugarán este sábado de visita ante Guadalupe a las 5 p.m, mientras que el Team lo hará a las 8 p.m ante San Carlos, y en la última fecha jugarán en PZ entre sí, duelo al que —de llegar vivos— será una auténtica final.

Las dudas externas y el mensaje del presidente liberiano

Al tratarse del bicampeón nacional y un equipo con estirpe, hay quienes hasta dan como “favorito” a los florenses en una situación así, pese a ser los pamperos los que están en una buena posición, situación por lo que le preguntamos al presidente liberiano, Wilder Eusse.

Wilder Eusse responde con objetividad

Wilder Eusse pide objetividad a la hora de analizar el trabajo del Municipal Liberia. Foto: Prensa Liberia.

El dirigente no se quiso picar ante los comentarios periodistas o fanáticos que no creen en lo que puedan hacer, aunque sí tiró un mensajito a quienes los dan por menos.

“Hay formas de ver el fútbol, eso es lo bueno de poder opinar, hay personas que lo hablan de la parte del fanatismo o no sé de qué manera llamarlo como lo hacen, pero hay que ser un poco más objetivos, dado que en este caso Liberia tiene la posibilidad más alta que los otros dos equipos por la situación en tabla".

“Heredia sabemos que es un equipo muy fuerte, pero también tiene un enfrentamiento ante Pérez Zeledón, que en casa es muy duro, es un equipo muy fuerte, entonces hay varios aspectos que podrían dar como favorito a Liberia, pero bueno, nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en puntuar el domingo y sellar nuestra clasificación”, comentó.

Liberia confía en su rendimiento fuera de casa

Don Wilder sabe que ante los equipos grandes este torneo el equipo ha quedado debiendo en algunos momentos, especialmente a nivel de resultados, porque en juego —salvo el partido en casa ante Alajuelense— mostraron poder jugar de tú a tú.

“La idea nuestra siempre es ir a ganar, sabemos lo que significa visitar a Saprissa y también visitar a Cartago, son dos plazas difíciles, pero también son dos plazas que no nos han ido mal a nosotros, hemos sacado empates en el Ricardo Saprissa y en Cartago también hemos ganado varias veces de visitantes, entonces creo que el grupo está preparado y sabemos lo que jugamos el domingo”, comentó.

Liberia incluso podría clasificar sin jugar

Al final todos estos cálculos podrían no ser ni necesarios, pues si Herediano y Pérez no ganan, Liberia hasta podría pasar a semifinales sin necesidad de jugar.