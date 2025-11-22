Liberia acaricia la clasificación y deja en cuidados intensivos al Herediano

El Municipal Liberia consiguió una victoria de oro en el Estadio Edgardo Baltodano, al vencer por la mínima (1-0) a Guadalupe FC, un triunfo que, más que los tres puntos, les permite a los aurinegros seguir soñando con llegar a las semifinales.

El encuentro entre liberianos y guadalupanos marcó el inicio de la jornada 16 del torneo de Apertura y, a falta de dos fechas para que cierre la primera fase del campeonato, los dirigidos por José Saturnino Cardozo dieron un golpe de autoridad en su casa.

El defensor nicaragüense Christian Reyes fue el encargado de darle la victoria a su club, en un encuentro en donde Liberia dominó las acciones.

Con la victoria, Liberia llegó a los 26 puntos, con lo que complica seriamente las aspiraciones de clasificación del bicampeón nacional Herediano.

Si los florenses pierden esta noche ante Saprissa y Cartaginés derrota este lunes a Pérez Zeledón, el Team quedaría fuera de semifinales, pues se mantendría en 19 puntos, mientras que los brumosos llegarían a 27 y Liberia arribó a 26, y solo quedarían seis puntos en disputa, con lo cual a los rojiamarillos ya no les alcanzaría, máxime que tienen un -4 en el gol diferencia.

El Municipal Liberia derrotó 1-0 a Guadalupe FC, en el inicio de la jornada 16 del torneo de Apertura. Prensa ML. (Prensa ML. /Prensa ML.)

Ahora, los guanacastecos deberán enfrentar a Saprissa y cerrarán la fase regular con Cartago, lo que será un duelo directo, en busca de la clasificación.

“Hoy (sábado) se jugaba la clasificación, el equipo estuvo a la altura, hizo lo que tuvo que hacer. Sobre los 100 partidos en primera división: en un principio era una cifra inimaginable, gracias a Dios los equipos en los que he estado he tenido la oportunidad de jugar”. — Shawn Johnson, jugador de Liberia.

Liberia avanza con contundencia

Liberia dejó ir una clarita al 29, cuando Malcolm Pilone estrelló la pelota en el horizontal y, de momento, se salvaba el equipo de la rosa.

El portero de Guadalupe, Rodiney Leal, tuvo que ponerse las pilas y ocho minutos después, el exmundialista Keysher Fuller se metió en el área y lanzó un derechazo y Leal evitó la caída de su marco.

En el tiempo de reposición, Freddy Álvarez hizo un gran pase al área y de nuevo Fuller estuvo a punto de marcar el primero de la tarde.

Gol de triunfo. La segunda parte comenzó sin contratiempos y cuando parecía que el encuentro iba a cerrar con empate, Liberia por fin encontró el tanto que le dio la victoria.

Al 72′ llegó el gol del partido, obra de Reyes. El nicaragüense definió con un derechazo dentro del área, luego de un cabezazo de Joaquín Alonso Hernández.

Christian Reyes anotó el gol de la victoria para Liberia. Prensa ML. (Prensa ML. /Prensa ML.)

Freddy Álvarez inició la jugada con un tiro libre y el portero de Guada tuvo una mala salida, que aprovechó Hernández para cabecear y dejarle la pelota para que Reyes anotara.

La anotación de los guanacastecos provocó la furia del capitán josefino, Lautaro Ayala, quien la emprendió con Leal, por equivocarse en la salida; poco después, durante el minuto de hidratación, también tuvo un fuerte encontronazo, al parecer, con su compañero John Jairo Ruiz.

El cierre del partido aumentó la tensión en el banquillo de Guadalupe y el técnico Fernando Palomeque fue expulsado, luego de airados reclamos contra el árbitro Adrián Chinchilla.

Los rivales reclamaron que la jugada del gol no era válida y que ni siquiera fue revisada por el VAR.