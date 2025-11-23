Video muestra a Fernando Palomeque cuando rompió una puerta de vidrio del estadio de Liberia

Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe FC, se lastimó la mano derecha, al golpear una puerta de vidrio del estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

Este sábado, trascendió que el entrenador mexicano se lastimó cuando llegaron al estadio guanacasteco, para el juego contra el Municipal Liberia.

Sin embargo, un video mostró al técnico mexicano golpeando una puerta de vidrio, al llegar al estadio liberiano.

LEA MÁS: Liberia acaricia la clasificación y deja en cuidados intensivos al Herediano

Fernando Palomeque rompe puerta del estadio de Liberia

¿Qué fue lo que hizo Fernando Palomeque?

El video muestra a Palomeque dentro del estadio, intentando abrir una puerta. La misma se encontraba cerrada y, al no poder abrirla, le dio un golpe con la mano derecha.

En el video se observa, cuando se revienta la puerta de vidrio y el entrenador conversa con una persona, que no se observa en el video. Luego del golpe, Palomeque se revisa la frente, a ver si tiene alguna cortadura.

LEA MÁS: Jugador de Guadalupe le brincó a periodista de FUTV en vivo y el ambiente se sintió un poco tenso

Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe FC rompió una puerta de vidrio del estadio de Liberia. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Esta puerta da al camerino de visita en el estadio de Liberia. Una fuente allegada a La Teja contó que el incidente se reportó a la Unafut, y el comisario del juego tomó nota de lo sucedido.

Además, se dio parte al Comité Cantonal de Deportes de Liberia, que es el dueño del lugar, para que el equipo josefino se haga responsable por los daños.