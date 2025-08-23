Jugador de Guadalupe le brincó a periodista de FUTV en vivo y el ambiente se sintió un poco tenso

Pérez Zeledón vs Guadalupe, estadio Municipal de Pérez Zeledón (MPZ/MPZ)

El jugador de Guadalupe FC, Lautaro Ayala, se cachimbeó con el periodista de FUTV, Miguel Calderón, luego de ser cuestionado por el bajo rendimiento del equipo tras la goleada 4-0 que les propinó Pérez Zeledón este viernes en el estadio Municipal de PZ.

El tenso momento se dio Calderón cuestionó al jugador en la entrevista flash, o sea, la que se hace apenas termina la mejenga. El periodista le consultó sobre el rendimiento que iba a tener Guadalupe en el torneo, si Pérez le había metido tremenda goleada.

Al parecer a Ayala no le hizo mucha gracia la consulta, se calentaron los ánimos y molesto le contestó que un partido malo lo tenía cualquiera.

Además, el zaguero le puso de ejemplo cuando el Paris Saint-Germain perdió la final del Mundial de Clubes goleado por el Chelsea.

También, el defensor, con el rostro desencajado justificó que su equipo viene jugando bien y en eso tiene razón, pues Guadalupe le empató a Herediano en la primera fecha, perdió 1-0 contra Alajuelense, venció 3-2 a Puntarenas, igualó a cero con Cartaginés y hasta ahora tuvo un traspié tan grosero.

Calderón, eso sí, como vio que el jugador se le puso respondón, le bajó el tono a la entrevista rapidito y no pasó a más.

El jugador de Guadalupe se mostró molesto ante la pregunta del periodista.