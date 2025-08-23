Teleguía

Jugador de Guadalupe le brincó a periodista de FUTV en vivo y el ambiente se sintió un poco tenso

El jugador de Guadalupe se mostró molesto ante la pregunta del periodista

Por Fabiola Montoya Salas
Pérez Zeledón vs Guadalupe, estadio Municipal de Pérez Zeledón
Pérez Zeledón vs Guadalupe, estadio Municipal de Pérez Zeledón (MPZ/MPZ)

El jugador de Guadalupe FC, Lautaro Ayala, se cachimbeó con el periodista de FUTV, Miguel Calderón, luego de ser cuestionado por el bajo rendimiento del equipo tras la goleada 4-0 que les propinó Pérez Zeledón este viernes en el estadio Municipal de PZ.

El tenso momento se dio Calderón cuestionó al jugador en la entrevista flash, o sea, la que se hace apenas termina la mejenga. El periodista le consultó sobre el rendimiento que iba a tener Guadalupe en el torneo, si Pérez le había metido tremenda goleada.

Pérez Zeledón vs Guadalupe, estadio Municipal de Pérez Zeledón
Pérez Zeledón vs Guadalupe, estadio Municipal de Pérez Zeledón (MPZ/MPZ)

Al parecer a Ayala no le hizo mucha gracia la consulta, se calentaron los ánimos y molesto le contestó que un partido malo lo tenía cualquiera.

Además, el zaguero le puso de ejemplo cuando el Paris Saint-Germain perdió la final del Mundial de Clubes goleado por el Chelsea.

También, el defensor, con el rostro desencajado justificó que su equipo viene jugando bien y en eso tiene razón, pues Guadalupe le empató a Herediano en la primera fecha, perdió 1-0 contra Alajuelense, venció 3-2 a Puntarenas, igualó a cero con Cartaginés y hasta ahora tuvo un traspié tan grosero.

Calderón, eso sí, como vio que el jugador se le puso respondón, le bajó el tono a la entrevista rapidito y no pasó a más.

El jugador de Guadalupe se mostró molesto ante la pregunta del periodista.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

