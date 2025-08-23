Pérez Zeledón es más guerrero que lo que muchos creían y golea a Guadalupe FC

El Municipal de Pérez Zeledón demostró que es más guerrero de lo que muchos creían luego de golear 4-0 a Guadalupe FC la noche de este viernes en el estadio Municipal.

Eduardo Pastrana marcó el segundo gol de Pérez Zeledón. (MPZ/MPZ)

Los goles fueron obra de Joaquín Aguirre y de Eduardo Pastrana, ambos en el primer tiempo y doblete de Jorman Aguilar en el complemento.

El primero fue al minuto 20, luego de una buena jugada por la izquierda de Kendall Porras, quien sacó un centro banana hacia adentro, que un defensor y un delantero vieron de lejos, pero no Joaquín Aguirre, quien pescó la bola en el área chica, con el pie derecho para anotar.

Cuatro minutos después, Luis José Hernández hizo un tiro libre, por el costado derecho y Pastrana le ganó la partida a Jeikel Venegas, quien se vio pésimo en la marca. Pastrana le ganó la posición y cerró de cabeza el centro.

El tercero fue de Aguilar, luego de una buena jugada entre Jefferson Rivera y Manuel Morán. El lateral centró y Aguilar cerró con el pecho, al 75.

Pérez Zeledón impuso sus condiciones en su estadio a Guadalupe FC. (MPZ/MPZ)

Al 78 se activó la misma fórmula: Morán, centro de Rivera y cierre de Aguilar, para el cuarto gol.

El juego fue bastante entretenido, con un ida y vuelta constante, pero con los Guerreros con mejor criterio para atacar.

En la parte inicial, antes del primer gol, el juego era bastante parejo, pero con el gol, los locales se asentaron mejor en el terreno de juego.

En el complemento, los Guerreros del Sur jugaron con el marcador y controlaron el juego, pudieron aumentar el marcador aunque el cuadro visitante también tuvo algunas llegadas.

Guadalupe hizo un buen esfuerzo pero en esta ocasión no le alcanzó.

Pérez llegó a siete puntos, solo uno por detrás del líder Liberia, aunque con un partido más que todos los demás equipos. Guadalupe, el benjamín del torneo, se quedó en cinco unidades.