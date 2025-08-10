¿Qué pasó Puntarenas? Guadalupe le arrebató la victoria con una remontada de dos goles

Guadalupe FC sacó un triunfazo este sábado, ante Puntarenas FC, 3 a 2, luego de estar abajo en el marcador 2 a 0.

Jeikel Venegas, Guadalupe vs Puntarenas (Guadalupe FC/Guadalupe FC)

Fue un buen triunfo para los dirigidos por Fernando Palomeque y un pésimo negocio para el Puerto de César Alpízar.

Jean Carlos Sánchez y Raheem Cole anotaron los goles porteños y cada uno llegó a dos goles en el torneo, igualados con el manudo Creichel Pérez, quien juega este domingo contra Herediano.

Puntarenas FC vs Guadalupe FC (PFC /PFC)

Por Guadalupe anotaron Joao Maleck en dos ocasiones y Diego Herrera.

Agresivos

En 40 segundos, el Puerto mostró su agresividad en un ataque que terminó con un cañonazo dentro del área de Daniel Colindres, que el portero Rodiney Leal sacó de forma espectacular.

Pero en el córner, Wilber Rentería la puso al primer palo donde Sánchez irrumpió para abrir la cuenta.

El juego tuvo minutos de un ir y venir pero con el segundo gol porteño, el ímpetu local frenó. El gol llegó en otra cona, Rentería le mandó la bola a Krisler Villalobos, quien controló fuera del área y sacó un cañonazo difícil para el portero, que dio rebote y cerró Cole.

Puntarenas controló el juego, hasta que Guadalupe FC descontó al 56, cuando Jeustine Monge desbordó por la izquierda y sacó un centro fortísimo, que encontró la cabeza de Joao Maleck solo enderezó a marco.

Puntarenas FC vs Guadalupe FC (PFC /PFC)

Diez minutos después, Sánchez fue expulsado y los locales aprovecharon para irse al frente. Ese fue el punto que quebró el partido.

Al 77, una bola que llegó al área fue peinada por Monge y la bola extrañamente bañó a un defensa y cayó a Diego Herrera, quien controló, con algo de suerte y punteó el balón ante la salida de Adonis Pineda.

Héctor Carranza conduce el balón ante la marca de Andrey Mora. (GFC/GFC)

A esas alturas, Guadalupe ya controlaba el partido y se fue a buscar los tres puntos.

El gol del triunfo cayó al 87, con un centro de Herrera (entró de cambio) que pescó de cabeza Maleck, quien venció la estirada de Pineda y concretó la remontada.

Puntarenas ya no tuvo arrestos, Guadalupe se creció y más bien, pudo anotar otro gol, aunque el Puerto con un remate de Andrey Mora al final, casi lo empata pero el bue portero Rodiney Leal, dijo no.