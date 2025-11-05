Renovación de David Guzmán divide a la afición de Saprissa

El Deportivo Saprissa anunció la renovación de David Guzmán por un año más con la institución, siendo un tema de debate entre varios aficionados morados sobre la continuidad del volante en el club de Tibás.

Guzmán siempre ha sido un jugador controversial en el club, pese a su gran carrera llena de éxitos en el equipo morado, de hecho Saprissa anunció su seguimiento en el club con un video en el que David terminaba poniéndose las medallas de campeón que ha conseguido a lo largo de su carrera.

Al volante saprissista, de las situaciones que más se le han recriminado, a lo largo de su trayectoria, es el tema de la inteligencia emocional con el tema de faltas y las tarjetas, recibiendo críticas por ser expulsado o acumular amonestaciones que le han salido caras a los tibaseños.

David Guzmán tiene 11 títulos de campeón nacional en el Saprissa. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Pese a todo lo que se pueda o no decir del mediocampista, este tiene un ADN ganador, sumando 11 trofeos nacionales vestido de morado, solo por detrás de Edgar Marín, quien suma uno más.

Los números de David Guzmán este año

David Guzmán tiene 35 años, a inicios del próximo cumplirá 36, el 18 de febrero, y al ser ya un jugador veterano, muchos lo ven como algo negativo, pese a su experiencia de lo vivido en el fútbol.

Para el semestre anterior, en el Clausura 2025, Guzmán tuvo mucha regularidad, tuvo minutos en 18 partidos. En dicho lapso los saprissistas llegaron hasta la final de la segunda fase, cayendo ante Liga Deportiva Alajuelense, en una serie que el mediocampista no tuvo minutos.

En ese mismo torneo, durante las semifinales contra el Club Sport Herediano, siendo los momentos cruciales de la institución, estuvo poco en cancha, para la ida no tuvo participación en la victoria de 4-0, y en la vuelta ingresó de cambio al final cuando el Monstruo perdió 2-0, pero igualmente superaron la seria ante los florenses.

En el presente torneo nacional, el volante ha tenido menos participación, ya que tras casi completar la primera fase del campeonato, David solo ha tenido participación en nueve encuentros, quedándole tres jornadas aún a los tibaseños.

David Guzmán renovó un año con Saprissa.

En la Copa Centroamericana, Guzmán no tuvo participación en la edición en la que los morados no pudieron superar la fase de grupos tras acabar terceros en su respectivo sector, siendo superados en la tabla por Motagua y Cartaginés.

Opinión de los aficionados del Saprissa

En La Teja consultamos a través de la red social de Facebook, la opinión de la afición de Saprissa sobre la renovación, ya que a finales de la semana anterior, el Monstruo también anunció la renovación de seis meses más de Mariano Torres, movimiento que tuvo reacciones muy favorables por parte de los tibaseños.

Con el volante recuperador los comentarios fueron más divididos, ya que muchos lo ven como un jugador valioso aún, mientras que otros no están felices.

Jorge Artavia, usuario de Facebook, comentó en la publicación de La Teja. “Terrible. Saprissa se ha vuelto un equipo muy viejo , se nota en todos los partidos, pero siguen renovándolos”.

Bartolomé Vindas escribió: “¿Qué les queda? No pueden contratar un buen extranjero y lo medio bueno que salga de acá se lo reparten Alajuela y Heredia”.

Daniel J Ramírez mencionó: “Qué más les queda si no hay billete para buenos y nuevos fichajes”.

Maritza Arias está de acuerdo con la renovación de Guzmán. “Obviamente. Excelente mi loco, merece estar en mi Sapri”.

David Guzmán, junto a trofeos del Deportivo Saprissa. El volante de contención renovó por un año con los morados. (Deportivo Saprissa/Deportivo Saprissa)

En La Teja hablamos con Juan Porras, conocido aficionado del Monstruo, y parte del programa de TD Más, Graderia Popular.

El conocido Porrita” está más que feliz con Guzmán y su renovación.

“Claro, yo soy pro Guzmán de toda la vida”.

Porras está a favor, ya que ve distinto el escenario con Mariano Torres que solo fueron seis meses.

“Guzmán tiene tres años menos que Mariano y tiene esa vara del ADN de meterle a los jugadores nuevos amor por la camiseta”.

Daniel Céspedes presentado de Buen día y reconocido saprissista, también habló con La Teja para darnos su perspectiva de la renovación de Guzmán.

“Estoy totalmente de acuerdo. Si Guzmán no se hacía futbolista se hacía de la Ultra. Ese tipo de líderes, con el ADN en las venas, hay que aguantarlos hasta que ya no dé más. Y me parece que puede dar un poco más. Incluso, para guiar a la nueva camada.

“Yo creo que Guzmán un año más está superbién. Y que luego se quede en algún espacio en la institución”, dijo Daniel.

El periodista Maynor Solano también está a favor de la renovación.

“Me parece excelente la renovación por un año, se lo merece por su rendimieto habitual y lo que representa para la institución, además, está bien que le den en un año para que tenga la oportunidad de que sea el jugador con más títulos en la historia, veremos a un Guzmán más enfocado, se nota el cambio en cuanto amarillas y expulsiones.”