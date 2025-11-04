Jugador de Saprissa se habría enfrentado y ofendido a aficionado morado

El defensor del Saprissa Pablo Arboine entró en la polémica este lunes luego de que fue señalado por haber, presuntamente, insultado de manera muy grosera a un aficionado en el estadio Colleya Fonseca en Guadalupe el sábado anterior.

La tensión se habría dado durante el segundo tiempo, cuando el equipo guadalupano empató el marcador a los 62 minutos, una jugada en la que un aficionado le reclamó al zaguero que se pusiera vivo, pues el tanto cayó por una distracción de Arboine, pero no lo habría insultado.

El aficionado morado Daniel Villalobos, quien funge como panelista en el programa Teléfono Rojo, que se transmite en YouTube, hizo el señalamiento en el espacio de este lunes.

Pablo Arboine habría insultado de fea manera a un aficionado de Saprissa el sábado ante Guadalupe. (Jose Cordero/José Cordero)

“La afición se respeta”

“El sábado pasó algo que las cámaras no captaron y que a mí me tiene sumamente molesto, yo estaba a dos o tres metros y es algo que me tiene muy incómodo porque no está bien.

“Pablo Arboine, la afición, todas las personas que representan al Deportivo Saprissa, que son bastante más grandes que lo que usted ha hecho en el equipo, se respetan. No podés salir del gol de Guadalupe y volver a ver a un aficionado que te está criticando y mentarle la madre, eso está terrible”, expresó molesto Daniel.

Villalobos afirma que entiende que en el partido los jugadores se calientan y dicen cosas, pero que, al menos, luego hay que tener la hidalguía de disculparse.

“Yo tal vez no hubiera criticado tanto esto si después de que termina el partido, él va y se disculpa con el aficionado, como lo ha hecho Ariel (Rodríguez) que se da una mentada de madre con un aficionado y luego se disculpa. A Arboine le gente le pidió la disculpa y él no quiso”, agregó.

Daniel Villalobos es morado de hueso colorado y el sabado está en el estadio viendo a Saprissa. (Cortesía/Cortesía)

Para Daniel ese tipo de comportamientos no tienen cabida en Saprissa y menos de jugadores que considera tienen muy poca espalda para hacer se tipo de cosas.

Saprissa desconoce el tema

Le consultamos al club por el tema mediante su oficina de prensa e indicaron no tener conocimiento de la situación.

Un detalle importante es que los hechos habrían ocurrido del lado sur del estadio, lejos de donde se encuentran los banquillos en los que se ubican los equipos y la prensa. Tras ese roce, la afición en ese sector se metió de manera continúa con el jugador el resto del juego.