Saprissa da detalles sobre la renovación de David Guzmán ¿Le dieron el mismo trato que a Mariano Torres?

El Saprissa confirmó este lunes que renovó el contrato del volante David Guzmán, quien seguirá ligado a la institución por los próximos doce meses, hasta diciembre del 2026.

En un comunicado de prensa, los tibaseños destacaron los números y las condiciones por las que seguirán con el jugador de 35 años, uno de los principales emblemas que tienen actualmente.

Los récords de David Guzmán

“Con 461 partidos disputados en todas las competiciones, Guzmán es actualmente el jugador con mayor cantidad de compromisos de la planilla morada y, en el fútbol nacional, únicamente ha vestido la camiseta del equipo de sus amores”.

David Guzmán, junto a trofeos del Deportivo Saprissa. El volante de contención renovó por un año con los morados. (Deportivo Saprissa/Deportivo Saprissa)

“Su identidad, liderazgo y ADN saprissista lo han llevado a construir una exitosa carrera defendiendo la Morada, estando hoy a un título de convertirse en el futbolista con más campeonatos en la historia del club. Actualmente contabiliza 11 trofeos, igualando al histórico Édgar Marín”, destacaron.

De esta manera los morados renovaron a sus dos figuras más importantes para este fin de año, luego que la semana pasada confirmaron que Mariano Torres seguirá por solo seis meses más.

Guzmán debutó con el Monstruo en el 2009, club en el que se mantuvo hasta el 2017, se marchó para jugar en la MLS con el Portland Timbers y el Columbus Crew y volvió a la institución en el 2020, con quienes se mantiene hasta entonces.

David Guzmán tiene 11 títulos de campeón nacional en el Saprissa. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Guzmán es morado desde la cuna

“Desde niño me identifiqué con estos colores, es mi casa, ya son muchísimos años y es una oportunidad más. Lo anhelaba con mi familia, sé que vienen momentos importantes lindos, en el que podemos compartir juntos y seguir creciendo como institución, compañeros y dejar una huella acá”, comentó en declaraciones brindadas por el club.

Para David, el jugador que nace y crece y Saprissa tiene un ADN y una condición distinta a otros.

“Crece con una identidad diferente en el sentido que siempre va a luchar por los objetivos, ante la adversidad siempre lucha con su máximo esfuerzo, los cuales se reflejan en todos estos títulos y muchas medallas más”.

“En mi carrera han pasado cosas difíciles, que no esperaba, como las lesiones, pero siempre el ADN de la institución en la que estoy me enseñó a no darme por vencido y saberme levantar”, añadió.