David Guzmán se pronunció con este mensaje tras la salida de Juan Carlos Rojas de Saprissa

La salida de Juan Carlos Rojas de Saprissa ha generado numerosas reacciones y David Guzmán se pronunció

Por Yerlin Gómez Izaguirre
David Guzmán se pronunció tras la salida de Juan Carlos Rojas de Saprissa. (Jose Cordero)

Tras el anuncio de la salida del presidente Juan Carlos Rojas de Saprissa, muchos han sido los comentarios, pues es un movimiento que pocos esperaban y es considerado como un golpe para otros.

El Moradito publicó una despedida para la afición tras haber estado 14 años al frente de Horizonte Morado, periodo en el que conquistó 11 títulos nacionales y un campeonato internacional.

El mensaje de Guzmán al “presi”

David Guzmán se sumó y envió un mensaje al “presi” demostrando su sentir:

“¡Muchas gracias por todo, presi! Grandes momentos vividos, aprendizajes y alegrías. Que Dios lo bendiga y muchos éxitos en todo lo que viene para usted y su familia. Respeto y admiración", escribió el jugador de la S en la publicación de Juan Carlos Rojas.

David Guzmán, volante de Saprissa
David Guzmán y su esposa se pronunciaron ante la salida de Juan Carlos Rojas.

Apoyo familiar

Stacy Montero, esposa de Guzmán, también se pronunció y agradeció el respaldo, apoyo y mensajes de Rojas hacia el mediocampista morado, mostrando que la familia también está presente en estos momentos importantes.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

