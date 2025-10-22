Deportes

¿Renovará Mariano Torres con Saprissa? Juan Carlos Rojas revela quién tomará la decisión tras su salida del club

Juan Carlos Rojas deja la presidencia de Saprissa y da su opinión de lo que debería pasar con Mariano Torres

Por Eduardo Rodríguez
Juan Carlos Rojas espera que Mariano Torres se quede en el Saprissa. (X )

Pese a ser un jugador veterano, Mariano Torres sigue siendo el ídolo del Deportivo Saprissa y uno de los mejores jugadores del club.

Pero pese a eso aún no está claro el tema de su renovación, ya que acaba contrato a final de año y el propio argentino ha dejado en el aire la posibilidad de colgar los tacos más pronto que tarde.

El que sea titular idiscutible y, sobre todo por el cariño que le tiene la afición, hace que muchos se pregunten qué pasará con su futuro.

La salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del equipo de Tibás aumenta la duda de qué pasará con el argentino, y en el programa 120 minutos, de Repretel y Radio Monumental, el aún mandatario morado fue claro sobre este tema.

Mariano Torres gol ante San Carlos
Mariano Torres acaba contrato en diciembre con el Saprissa.

“La realidad es que las decisiones deportivas quedan en manos de Erick (Lonis), sobre los que van a continuar. No sería lo mejor o más correcto que yo, que voy de salida, tome decisiones que pasan más allá de diciembre, pero por supuesto voy a dar mi opinión. Tengo mucha experiencia, una gran relación con Mariano, la decisión de Mariano no pasa por nosotros, depende de él, de cómo se sienta, así lo he dicho yo, si pasa por mí lo renovamos, sin duda, pero siempre es un decisión que Mariano ha dicho que tomará cuando termine el torneo”, dijo Rojas en 120 Minutos.

El aún mandatario seguirá hasta diciembre en el club, en el que buscará cerrar su paso por Saprissa con el título 41 en la historia de la institución más ganadora del país.

