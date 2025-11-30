(Video) Diego Mesén se encontró a Anthony Hernández en camerinos y esto fue lo que ocurrió

Diego Mesén defensor del Cartaginés, dio la nota fea al final del partido ante Alajuelense luego que le hizo una entrada reprobable a Anthony Hernández, una barrida muy dura por la que se fue expulsado con toda justicia y que causó la furia de Machillo Ramírez y todos en el León.

Al jugador se le vinieron encima a reclamarle, máxime que por lo lo ocurrido tuvo que entrar el cuerpo médico a atender al manudo, quien quedó bastante golpeado.

La acción da la impresión que es lo generó todos los problemas posteriores al final del partido, sin embargo ya en la zona mixta eso quedó de lado y el brumoso tuvo un buen detalle con Pika.

Diego Mesén se fue expulsado por una patada fuerte contra Anthony Hernández. (JOHN DURAN/John Durán)

Diego Mesén ofreció disculpas

Mesén fue a buscar al rojinegro y le ofreció una disculpa por el golpe fuerte, el erizo lo aceptó bien, se dieron un abrazo y un apretón de manos y dejaron el asunto en la cancha, algo que La Teja grabó en primera fila.

“Él fue a pedirle disculpas a Tony, lo que puedo decir de mi parte es que hay que ser consciente en estas situaciones, uno a veces se equivoca y hay que reconocer eso, lo que está bien, pero hay que cuidar no volver a caer en eso que perjudica al equipo al quedar con uno menos”, dijo Andrés Carevic, técnico brumoso al finalizar el juego.

Anthony Hernández quedó bien adolorido tras la barrida de Diego Mesén. (JOHN DURAN/John Durán)

Fuera al menos dos partidos

Por la roja al ser directa, es seguro que serán al menos dos partidos, al ser un caso de juego brusco grave, por lo que se perderá la fecha final con Liberia y el primer partido de semifinales.

