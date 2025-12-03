Puntarenas FC oficializó la venta del club a un grupo de inversionistas mexicanos

La dirigencia de Puntarenas FC oficializó este miércoles la venta del club a un grupo de inversionistas mexicanos.

Hace pocos minutos, el cuadro naranja dio a conocer que la familia Medina, accionista y propietaria de Puntarenas FC Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D) informó que suscribió una opción de compraventa “con un grupo de inversionistas extranjeros de nacionalidad mexicana, representado por el señor Manuel Velarde, quien se presenta acompañado de su equipo de trabajo integrado en la parte deportiva por los profesionales José Enrique Vaca y Mario Carrillo Jr.”

El señor Manuel Velarde, inversionista mexicano suscribió un convenio de compraventa del Puntarenas FC. Fotos: prensa PFC. ( Fotos: prensa PFC./Fotos: prensa PFC.)

El comunicado del Puntarenas FC

Este es el comunicado del Puntarenas FC:

“Este proceso se desarrolla en armonía con los esfuerzos emprendidos por la familia Medina y el señor Héctor Trejos, orientados y con el objetivo central y primordial de impulsar un modelo de gestión deportiva integral que profesionalice la institución en todas sus áreas y robustezca la competitividad de Puntarenas FC dentro de un fútbol que se encuentra en constante crecimiento como lo es el costarricense.

“En aras de la transparencia y del estricto cumplimiento regulatorio, se comunicó previa y formalmente a la Federación Costarricense de Fútbol (Departamento Legal), así como al Comité de Licencias, la intención manifestada y detallada en la citada opción de compraventa. Esto con el fin de atender oportunamente cualquier requerimiento federativo necesario y cumplir con los reglamentos nacionales, estatutarios y con los estándares de FIFA sobre transparencia en la inversión y la propiedad de clubes.

“Asimismo, y en virtud de la buena relación existente entre las partes, se ha convenido otorgar al grupo inversionista la posibilidad de asumir la administración y gestión deportiva de la sociedad a partir del primero de diciembre del 2025 en coordinación con la actual Junta Directiva de Puntarenas FC.

“Lo anterior permitirá facilitar una adecuada transferencia de la SAD de acuerdo a la opción de compra establecida.

“Finalmente, se comunica a toda la afición del fútbol nacional, y en especial a nuestra querida y respetada familia Naranja, que la intención de los inversionistas conjunta es respetar los valores que representan la identidad de una institución tan querida por los costarricenses, trabajando arduamente para brindar mejores oportunidades deportivas, administrativas y comerciales en busca de garantizar un desarrollo sostenible y competitivo de Puntarenas FC desde todas las áreas y que impacte no solo a sus miembros sino también a toda la población de nuestra provincia”, señala el comunicado.